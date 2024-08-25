Эксперт назвал задержание Дурова услугой Макрона режиму Байдена-Харрис
Историк Доктороу: арест Дурова укладывается в политику США по преследованию СМИ
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова укладывается в политику США по преследованию "слишком дружелюбных" по отношению к России журналистов и медиафигур и наводит на мысль о попытке "вассала США" Эммануэля Макрона оказать услугу "режиму Байдена-Харрис", заявил РИА Новости Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские власти начали широкомасштабное расследование против собственных сограждан, сотрудничающих, как утверждается, с российскими СМИ, готовят новые обыски и уголовные обвинения. Некоторое время назад ФБР провело обыски у двух граждан США, известных своими выступлениями и материалами в российских СМИ: экс-разведчика Скотта Риттера и политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса.
"В контексте последних нападений на журналистов в Америке и на представителей СМИ, которых режим Байдена-Харрис считает слишком дружелюбными по отношению к России, этот арест гражданина России Дурова, по-видимому, является очередной попыткой вассала (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона показать, что он полностью поддерживает Вашингтон", - сказал собеседник агентства.
Эксперт добавил, что "надеются ли вытянуть из него (Павла Дурова – ред.) информацию об аккаунтах Telegram, еще предстоит выяснить".
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Во Франции назвали поведение Дурова загадкой
Вчера, 01:03
Закон о цифровых услугах (Digital Services Act) вступил в силу в Евросоюзе 25 августа прошлого года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
В последние месяцы Еврокомиссия неоднократно инициировала расследования в отношении сетей X, TikTok и Meta (соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) по обвинениям в различных нарушениях и угрожая компаниям огромными штрафами.