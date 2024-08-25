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Эксперт назвал задержание Дурова услугой Макрона режиму Байдена-Харрис - РИА Новости, 25.08.2024
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14:59 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/durov-1968362880.html
Эксперт назвал задержание Дурова услугой Макрона режиму Байдена-Харрис
Эксперт назвал задержание Дурова услугой Макрона режиму Байдена-Харрис - РИА Новости, 25.08.2024
Эксперт назвал задержание Дурова услугой Макрона режиму Байдена-Харрис
Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова укладывается в политику США по преследованию "слишком дружелюбных" по отношению к России журналистов и... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:59
2024-08-25T14:59
в мире
технологии
россия
франция
сша
павел дуров
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скотт риттер
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БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова укладывается в политику США по преследованию "слишком дружелюбных" по отношению к России журналистов и медиафигур и наводит на мысль о попытке "вассала США" Эммануэля Макрона оказать услугу "режиму Байдена-Харрис", заявил РИА Новости Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские власти начали широкомасштабное расследование против собственных сограждан, сотрудничающих, как утверждается, с российскими СМИ, готовят новые обыски и уголовные обвинения. Некоторое время назад ФБР провело обыски у двух граждан США, известных своими выступлениями и материалами в российских СМИ: экс-разведчика Скотта Риттера и политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса. "В контексте последних нападений на журналистов в Америке и на представителей СМИ, которых режим Байдена-Харрис считает слишком дружелюбными по отношению к России, этот арест гражданина России Дурова, по-видимому, является очередной попыткой вассала (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона показать, что он полностью поддерживает Вашингтон", - сказал собеседник агентства. Эксперт добавил, что "надеются ли вытянуть из него (Павла Дурова – ред.) информацию об аккаунтах Telegram, еще предстоит выяснить". В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Закон о цифровых услугах (Digital Services Act) вступил в силу в Евросоюзе 25 августа прошлого года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы. В последние месяцы Еврокомиссия неоднократно инициировала расследования в отношении сетей X, TikTok и Meta (соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) по обвинениям в различных нарушениях и угрожая компаниям огромными штрафами.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
https://ria.ru/20240825/durov-1968297607.html
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франция
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в мире, технологии, россия, франция, сша, павел дуров, эммануэль макрон, скотт риттер, telegram, евросоюз, фбр, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Россия, Франция, США, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Скотт Риттер, Telegram, Евросоюз, ФБР, Задержание Павла Дурова во Франции
Эксперт назвал задержание Дурова услугой Макрона режиму Байдена-Харрис

Историк Доктороу: арест Дурова укладывается в политику США по преследованию СМИ

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова укладывается в политику США по преследованию "слишком дружелюбных" по отношению к России журналистов и медиафигур и наводит на мысль о попытке "вассала США" Эммануэля Макрона оказать услугу "режиму Байдена-Харрис", заявил РИА Новости Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские власти начали широкомасштабное расследование против собственных сограждан, сотрудничающих, как утверждается, с российскими СМИ, готовят новые обыски и уголовные обвинения. Некоторое время назад ФБР провело обыски у двух граждан США, известных своими выступлениями и материалами в российских СМИ: экс-разведчика Скотта Риттера и политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
Вчера, 08:00
"В контексте последних нападений на журналистов в Америке и на представителей СМИ, которых режим Байдена-Харрис считает слишком дружелюбными по отношению к России, этот арест гражданина России Дурова, по-видимому, является очередной попыткой вассала (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона показать, что он полностью поддерживает Вашингтон", - сказал собеседник агентства.
Эксперт добавил, что "надеются ли вытянуть из него (Павла Дурова – ред.) информацию об аккаунтах Telegram, еще предстоит выяснить".
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Основатель Вконтакте Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Во Франции назвали поведение Дурова загадкой
Вчера, 01:03
Закон о цифровых услугах (Digital Services Act) вступил в силу в Евросоюзе 25 августа прошлого года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
В последние месяцы Еврокомиссия неоднократно инициировала расследования в отношении сетей X, TikTok и Meta (соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) по обвинениям в различных нарушениях и угрожая компаниям огромными штрафами.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Франция пытается надавить на Telegram, считает эксперт
Вчера, 09:40
 
В миреТехнологииРоссияФранцияСШАПавел ДуровЭммануэль МакронСкотт РиттерTelegramЕвросоюзФБРЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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