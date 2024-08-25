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Миронов назвал Дурова жертвой веры в демократические ценности Запада - РИА Новости, 25.08.2024
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14:55 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/durov-1968362366.html
Миронов назвал Дурова жертвой веры в демократические ценности Запада
Миронов назвал Дурова жертвой веры в демократические ценности Запада - РИА Новости, 25.08.2024
Миронов назвал Дурова жертвой веры в демократические ценности Запада
Основатель Telegram Павел Дуров является жертвой "безудержной веры" в правовую защищенность и демократические ценности Запада, заявил РИА Новости лидер партии... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:55
2024-08-25T14:55
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров является жертвой "безудержной веры" в правовую защищенность и демократические ценности Запада, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Лично я считаю, что Дуров – это еще одна жертва безудержной веры в правовую защищенность и демократические ценности Запада. Правосудие, свобода предпринимательства, свобода слова – все это ложь и полный обман. Ведь как только дело касается циничных и корыстных интересов западных воротил, игры в демократию быстро заканчиваются, превращаются в ничто, и наступает суровая правда жизни", - заявил Миронов, комментируя арест Дурова во Франции. По его мнению, Западу "позарез нужны" коды доступа ко всем перепискам в Telegram. Причем они нужны совсем не для чтения сообщений террористов и мошенников, а чтобы получить доступ к личной информации пользователей и поставить под полный контроль единственный в мире независимый мессенджер, добавил он. "Для меня очевидно, что за этим арестом стоят американские спецслужбы. Им позарез нужен доступ к ценнейшей для них информации – переписке, которую ведут мировые политики, представители крупных компаний из разных стран, а также российские военнослужащие на СВО. Ведь именно Telegram сегодня для многих стал эффективным способом передачи оперативной информации и корректировки действий вооруженных сил", - отметил парламентарий. Он подчеркнул, что пример Дурова показал всем сомневающимся, что жить, работать и заниматься бизнесом надо в России. "Хватит заигрывать с заграницей, мы видим, чем это заканчивается", - заключил Миронов. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/otets-1968354155.html
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франция, россия, азербайджан, павел дуров, сергей миронов, в мире
Франция, Россия, Азербайджан, Павел Дуров, Сергей Миронов, В мире
Миронов назвал Дурова жертвой веры в демократические ценности Запада

Миронов: Дуров стал жертвой веры в правовую защищенность и демократию на Западе

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров является жертвой "безудержной веры" в правовую защищенность и демократические ценности Запада, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Лично я считаю, что Дуров – это еще одна жертва безудержной веры в правовую защищенность и демократические ценности Запада. Правосудие, свобода предпринимательства, свобода слова – все это ложь и полный обман. Ведь как только дело касается циничных и корыстных интересов западных воротил, игры в демократию быстро заканчиваются, превращаются в ничто, и наступает суровая правда жизни", - заявил Миронов, комментируя арест Дурова во Франции.
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По его мнению, Западу "позарез нужны" коды доступа ко всем перепискам в Telegram. Причем они нужны совсем не для чтения сообщений террористов и мошенников, а чтобы получить доступ к личной информации пользователей и поставить под полный контроль единственный в мире независимый мессенджер, добавил он.
"Для меня очевидно, что за этим арестом стоят американские спецслужбы. Им позарез нужен доступ к ценнейшей для них информации – переписке, которую ведут мировые политики, представители крупных компаний из разных стран, а также российские военнослужащие на СВО. Ведь именно Telegram сегодня для многих стал эффективным способом передачи оперативной информации и корректировки действий вооруженных сил", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что пример Дурова показал всем сомневающимся, что жить, работать и заниматься бизнесом надо в России. "Хватит заигрывать с заграницей, мы видим, чем это заканчивается", - заключил Миронов.
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По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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