Арест Дурова доказывает, что на Западе нет свободы слова, заявил Шор
Шор: арест Дурова во Франции доказывает, что на Западе нет никакой свободы слова
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции доказывает, что на Западе отсутствует свобода слова, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
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"Арест основателя Telegram Павла Дурова - очередное доказательство, что на Западе нет никакой свободы слова. Тебя будут преследовать, сажать в тюрьму в США и Европе, если ты не сотрудничаешь со спецслужбами, если не играешь по их правилам и не "подкручиваешь" свои алгоритмы так, как им нужно", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, Молдавию отчаянно пытаются затащить в Евросоюз, говоря красивые слова про свободу, равенство и справедливость. А в итоге в стране закрывают СМИ, вводят цензуру, преследуют представителей оппозиции.
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"Сейчас Франция по приказу США делает то же, что делала по аналогичному приказу Великобритания с Джулианом Ассанжем. У европейских стран давно нет самостоятельности. Их хозяева сидят за океаном и определяют их судьбу. То же происходит и с Молдавией… Если кто-то еще сомневался, что свобода в Европе только на словах, сейчас самое время увидеть реальность", - добавил политик.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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