https://ria.ru/20240825/durov-1968360446.html

Арест Дурова доказывает, что на Западе нет свободы слова, заявил Шор

Арест Дурова доказывает, что на Западе нет свободы слова, заявил Шор - РИА Новости, 25.08.2024

Арест Дурова доказывает, что на Западе нет свободы слова, заявил Шор

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции доказывает, что на Западе отсутствует свобода слова, заявил лидер молдавского оппозиционного блока... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:45

2024-08-25T14:45

2024-08-25T14:45

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КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции доказывает, что на Западе отсутствует свобода слова, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Арест основателя Telegram Павла Дурова - очередное доказательство, что на Западе нет никакой свободы слова. Тебя будут преследовать, сажать в тюрьму в США и Европе, если ты не сотрудничаешь со спецслужбами, если не играешь по их правилам и не "подкручиваешь" свои алгоритмы так, как им нужно", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, Молдавию отчаянно пытаются затащить в Евросоюз, говоря красивые слова про свободу, равенство и справедливость. А в итоге в стране закрывают СМИ, вводят цензуру, преследуют представителей оппозиции. "Сейчас Франция по приказу США делает то же, что делала по аналогичному приказу Великобритания с Джулианом Ассанжем. У европейских стран давно нет самостоятельности. Их хозяева сидят за океаном и определяют их судьбу. То же происходит и с Молдавией… Если кто-то еще сомневался, что свобода в Европе только на словах, сейчас самое время увидеть реальность", - добавил политик. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968297607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, франция, сша, европа, павел дуров, илан шор, джулиан ассанж, telegram, задержание павла дурова во франции