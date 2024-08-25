Рейтинг@Mail.ru
МИД проследит за реакцией международных организаций на задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/durov-1968355074.html
МИД проследит за реакцией международных организаций на задержание Дурова
МИД проследит за реакцией международных организаций на задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
МИД проследит за реакцией международных организаций на задержание Дурова
Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram Павла Дурова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:12
2024-08-25T14:12
технологии
россия
москва
азербайджан
павел дуров
мария захарова
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101028/61/1010286157_0:99:1300:830_1920x0_80_0_0_d0aadb61ae13c2dcb3e1ceb8052539fb.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram Павла Дурова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поведение и реакция международных организаций, которые в других случаях в отношении нашей страны применяли весь комплекс политического, информационного и психологического давления, будет учитываться в нашей работе. Очень хочется посмотреть, и мы будем следить за тем, как они (организации - ред.) будут проявлять бдительность по охране прав человека и гарантировать свободу слова", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24". Отвечая на вопрос ведущего, будет ли Москва обращаться в международные организации в том случае, если задержание Дурова затянется, она отметила, что о необходимых шагах должны говорить представители и адвокаты, которые будут выстраивать работу и стратегию по защите Дурова. "У нас есть российское законодательство, которое мы и будем в данном случае применять", - добавила Захарова. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/otets-1968354155.html
https://ria.ru/20240825/durov-1968296441.html
россия
москва
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101028/61/1010286157_31:0:1270:929_1920x0_80_0_0_1bb8de0fa528601840a0537d94519c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, азербайджан, павел дуров, мария захарова, telegram, задержание павла дурова во франции
Технологии, Россия, Москва, Азербайджан, Павел Дуров, Мария Захарова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
МИД проследит за реакцией международных организаций на задержание Дурова

Захарова: проследим за реакцией международных организаций на задержание Дурова

© AP Photo / Roman Kulik Павел Дуров
 Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Roman Kulik
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram Павла Дурова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Поведение и реакция международных организаций, которые в других случаях в отношении нашей страны применяли весь комплекс политического, информационного и психологического давления, будет учитываться в нашей работе. Очень хочется посмотреть, и мы будем следить за тем, как они (организации - ред.) будут проявлять бдительность по охране прав человека и гарантировать свободу слова", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Отец Дурова прокомментировал задержание сына
Вчера, 14:05
Отвечая на вопрос ведущего, будет ли Москва обращаться в международные организации в том случае, если задержание Дурова затянется, она отметила, что о необходимых шагах должны говорить представители и адвокаты, которые будут выстраивать работу и стратегию по защите Дурова.
«
"У нас есть российское законодательство, которое мы и будем в данном случае применять", - добавила Захарова.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Даванков призвал Лаврова добиваться освобождения Дурова
Вчера, 00:32
 
ТехнологииРоссияМоскваАзербайджанПавел ДуровМария ЗахароваTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала