МИД проследит за реакцией международных организаций на задержание Дурова
Захарова: проследим за реакцией международных организаций на задержание Дурова
© AP Photo / Roman Kulik Павел Дуров
© AP Photo / Roman Kulik
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram Павла Дурова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Поведение и реакция международных организаций, которые в других случаях в отношении нашей страны применяли весь комплекс политического, информационного и психологического давления, будет учитываться в нашей работе. Очень хочется посмотреть, и мы будем следить за тем, как они (организации - ред.) будут проявлять бдительность по охране прав человека и гарантировать свободу слова", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
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Отвечая на вопрос ведущего, будет ли Москва обращаться в международные организации в том случае, если задержание Дурова затянется, она отметила, что о необходимых шагах должны говорить представители и адвокаты, которые будут выстраивать работу и стратегию по защите Дурова.
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"У нас есть российское законодательство, которое мы и будем в данном случае применять", - добавила Захарова.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.