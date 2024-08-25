https://ria.ru/20240825/durov-1968355074.html

МИД проследит за реакцией международных организаций на задержание Дурова

МИД проследит за реакцией международных организаций на задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

МИД проследит за реакцией международных организаций на задержание Дурова

Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram Павла Дурова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:12

2024-08-25T14:12

2024-08-25T14:12

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram Павла Дурова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поведение и реакция международных организаций, которые в других случаях в отношении нашей страны применяли весь комплекс политического, информационного и психологического давления, будет учитываться в нашей работе. Очень хочется посмотреть, и мы будем следить за тем, как они (организации - ред.) будут проявлять бдительность по охране прав человека и гарантировать свободу слова", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24". Отвечая на вопрос ведущего, будет ли Москва обращаться в международные организации в том случае, если задержание Дурова затянется, она отметила, что о необходимых шагах должны говорить представители и адвокаты, которые будут выстраивать работу и стратегию по защите Дурова. "У нас есть российское законодательство, которое мы и будем в данном случае применять", - добавила Захарова. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/otets-1968354155.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968296441.html

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технологии, россия, москва, азербайджан, павел дуров, мария захарова, telegram, задержание павла дурова во франции