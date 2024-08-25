https://ria.ru/20240825/durov-1968344633.html

"Армия Дурова". Медведев призвал Макрона срочно покинуть Францию

"Армия Дурова". Медведев призвал Макрона срочно покинуть Францию - РИА Новости, 25.08.2024

"Армия Дурова". Медведев призвал Макрона срочно покинуть Францию

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону срочно необходимо покинуть страну, поскольку после задержания... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:44

2024-08-25T12:44

2024-08-25T16:28

в мире

павел дуров

дмитрий медведев

эммануэль макрон

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону срочно необходимо покинуть страну, поскольку после задержания французскими правоохранителями основателя Telegram Павла Дурова за ним придет армия последователей бизнесмена. "Макрон, сейчас же убирайся из Франции! За тобой идет армия Дурова", — написал Медведев в своем аккаунте в соцсети Х. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь, посольство России по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

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в мире, павел дуров, дмитрий медведев, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции