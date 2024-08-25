https://ria.ru/20240825/durov-1968338578.html

Париж уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова, заявило посольство

Париж уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова, заявило посольство - РИА Новости, 25.08.2024

Париж уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова, заявило посольство

Посольство России в Париже потребовало от французских властей разъяснить причины задержания основателя Telegram Павла Дурова, но французские власти пока... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:41

2024-08-25T11:41

2024-08-25T12:28

в мире

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павел дуров

задержание павла дурова во франции

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азербайджан

париж

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ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости. Посольство России в Париже потребовало от французских властей разъяснить причины задержания основателя Telegram Павла Дурова, но французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу, заявили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства."После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу", — отметили в посольстве.Там уточнили, что также находятся в контакте с адвокатом Дурова.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным местных СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968336279.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968335967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, павел дуров, задержание павла дурова во франции, telegram, азербайджан, париж