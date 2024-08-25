Париж уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова, заявило посольство
Посольство России: Париж пока уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров
ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости. Посольство России в Париже потребовало от французских властей разъяснить причины задержания основателя Telegram Павла Дурова, но французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу, заявили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.
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"После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу", — отметили в посольстве.
Там уточнили, что также находятся в контакте с адвокатом Дурова.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным местных СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.