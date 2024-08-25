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Париж уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова, заявило посольство - РИА Новости, 25.08.2024
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11:41 25.08.2024 (обновлено: 12:28 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968338578.html
Париж уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова, заявило посольство
Париж уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова, заявило посольство - РИА Новости, 25.08.2024
Париж уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова, заявило посольство
Посольство России в Париже потребовало от французских властей разъяснить причины задержания основателя Telegram Павла Дурова, но французские власти пока... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:41
2024-08-25T12:28
в мире
россия
павел дуров
задержание павла дурова во франции
telegram
азербайджан
париж
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ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости. Посольство России в Париже потребовало от французских властей разъяснить причины задержания основателя Telegram Павла Дурова, но французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу, заявили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства."После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу", — отметили в посольстве.Там уточнили, что также находятся в контакте с адвокатом Дурова.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным местных СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968336279.html
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в мире, россия, павел дуров, задержание павла дурова во франции, telegram, азербайджан, париж
В мире, Россия, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram, Азербайджан, Париж
Париж уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова, заявило посольство

Посольство России: Париж пока уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости. Посольство России в Париже потребовало от французских властей разъяснить причины задержания основателя Telegram Павла Дурова, но французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу, заявили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.
«
"После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу", — отметили в посольстве.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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11:28
Там уточнили, что также находятся в контакте с адвокатом Дурова.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным местных СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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В миреРоссияПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во ФранцииTelegramАзербайджанПариж
 
 
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