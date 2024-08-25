https://ria.ru/20240825/durov-1968335967.html
С помощью Дурова хотят получить данные по СВО, считает соратник Ассанжа
С помощью Дурова хотят получить данные по СВО, считает соратник Ассанжа - РИА Новости, 25.08.2024
С помощью Дурова хотят получить данные по СВО, считает соратник Ассанжа
Запад хочет получить от Павла Дурова, ранее задержанного правоохранительными органами Франции, доступ к Telegram для анализа информации по специальной военной... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:25
2024-08-25T11:25
2024-08-25T12:20
в мире
павел дуров
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_524ff0d56ab459245cddb906a2fb289e.jpg
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Запад хочет получить от Павла Дурова, ранее задержанного правоохранительными органами Франции, доступ к Telegram для анализа информации по специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа.По словам Макрея, хотя Запад и использовал Telegram в прошлом как инструмент дестабилизации в дружественных России странах, доступ к информации в мессенджере все еще является конечной целью задержания основателя Telegram во Франции."Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей. Будем надеяться, что он такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели", - сказал РИА Новости депутат.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/mask_durov-1968301575.html
https://ria.ru/20240825/medvedev-1968332484.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_6581a7d7833b40a1d1b088afd9fa1b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции
В мире, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
С помощью Дурова хотят получить данные по СВО, считает соратник Ассанжа
Соратник Ассанжа: Запад хочет получить с помощью Дурова информацию по СВО
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Запад хочет получить от Павла Дурова, ранее задержанного правоохранительными органами Франции, доступ к Telegram для анализа информации по специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа.
По словам Макрея, хотя Запад и использовал Telegram в прошлом как инструмент дестабилизации в дружественных России
странах, доступ к информации в мессенджере все еще является конечной целью задержания основателя Telegram во Франции.
"Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей. Будем надеяться, что он такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели", - сказал РИА Новости депутат.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана
. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.