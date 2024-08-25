https://ria.ru/20240825/durov-1968335967.html

С помощью Дурова хотят получить данные по СВО, считает соратник Ассанжа

С помощью Дурова хотят получить данные по СВО, считает соратник Ассанжа - РИА Новости, 25.08.2024

С помощью Дурова хотят получить данные по СВО, считает соратник Ассанжа

Запад хочет получить от Павла Дурова, ранее задержанного правоохранительными органами Франции, доступ к Telegram для анализа информации по специальной военной... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:25

2024-08-25T11:25

2024-08-25T12:20

в мире

павел дуров

задержание павла дурова во франции

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ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Запад хочет получить от Павла Дурова, ранее задержанного правоохранительными органами Франции, доступ к Telegram для анализа информации по специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа.По словам Макрея, хотя Запад и использовал Telegram в прошлом как инструмент дестабилизации в дружественных России странах, доступ к информации в мессенджере все еще является конечной целью задержания основателя Telegram во Франции."Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей. Будем надеяться, что он такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели", - сказал РИА Новости депутат.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/mask_durov-1968301575.html

https://ria.ru/20240825/medvedev-1968332484.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции