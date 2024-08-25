Рейтинг@Mail.ru
К задержанию Дурова причастна разведка США и НАТО, заявил соратник Ассанжа - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 25.08.2024 (обновлено: 12:18 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968335008.html
К задержанию Дурова причастна разведка США и НАТО, заявил соратник Ассанжа
К задержанию Дурова причастна разведка США и НАТО, заявил соратник Ассанжа - РИА Новости, 25.08.2024
К задержанию Дурова причастна разведка США и НАТО, заявил соратник Ассанжа
Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, являющийся соратником основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого преследовали США и... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:16
2024-08-25T12:18
в мире
сша
франция
россия
павел дуров
джулиан ассанж
хиллари клинтон
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1920x0_80_0_0_23938084a05a82dfeff568b6a68f1085.jpg
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, являющийся соратником основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого преследовали США и требовали экстрадиции, в беседе с РИА Новости назвал арест основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции работой служб разведки США и НАТО. "Конечно, арест Дурова в конечном итоге является работой разведывательных служб США и НАТО, которые отчаянно жаждут получить доступ к Telegram через "черный ход", примерно так же, как они имеют доступ к WhatsApp и всем медиаплатформам, принадлежащим META*", - отметил политик.. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. С 2010 года началось его уголовное преследование, последние пять лет он провел в британской тюрьме, и только в конце июня 2024 года суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист провел за решеткой.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240825/mask_durov-1968301575.html
https://ria.ru/20240825/medvedev-1968332484.html
https://ria.ru/20240825/mask-1968328761.html
сша
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:23:2395:1819_1920x0_80_0_0_2af9ff93a3fcae766183b9bc7f8323aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, франция, россия, павел дуров, джулиан ассанж, хиллари клинтон, telegram, wikileaks, нато, задержание павла дурова во франции
В мире, США, Франция, Россия, Павел Дуров, Джулиан Ассанж, Хиллари Клинтон, Telegram, WikiLeaks, НАТО, Задержание Павла Дурова во Франции
К задержанию Дурова причастна разведка США и НАТО, заявил соратник Ассанжа

Соратник Ассанжа: назвал задержание Дурова работой разведки США и НАТО

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, являющийся соратником основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого преследовали США и требовали экстрадиции, в беседе с РИА Новости назвал арест основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции работой служб разведки США и НАТО.
"Конечно, арест Дурова в конечном итоге является работой разведывательных служб США и НАТО, которые отчаянно жаждут получить доступ к Telegram через "черный ход", примерно так же, как они имеют доступ к WhatsApp и всем медиаплатформам, принадлежащим META*", - отметил политик..
Илон Маск заявил, что готов служить, отвечая на предложение Дональда Трампа поработать в правительстве США в случае его победы - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Маск иронично прокомментировал арест Дурова
02:18
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Дуров для врагов России русский и потому опасный, заявил Медведев
10:52
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. С 2010 года началось его уголовное преследование, последние пять лет он провел в британской тюрьме, и только в конце июня 2024 года суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист провел за решеткой.
* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Маск не исключил мер против Х на фоне задержания Дурова
10:17
 
В миреСШАФранцияРоссияПавел ДуровДжулиан АссанжХиллари КлинтонTelegramWikiLeaksНАТОЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала