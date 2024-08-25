https://ria.ru/20240825/durov-1968335008.html

К задержанию Дурова причастна разведка США и НАТО, заявил соратник Ассанжа

К задержанию Дурова причастна разведка США и НАТО, заявил соратник Ассанжа - РИА Новости, 25.08.2024

К задержанию Дурова причастна разведка США и НАТО, заявил соратник Ассанжа

Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, являющийся соратником основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого преследовали США и... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:16

2024-08-25T11:16

2024-08-25T12:18

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ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, являющийся соратником основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого преследовали США и требовали экстрадиции, в беседе с РИА Новости назвал арест основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции работой служб разведки США и НАТО. "Конечно, арест Дурова в конечном итоге является работой разведывательных служб США и НАТО, которые отчаянно жаждут получить доступ к Telegram через "черный ход", примерно так же, как они имеют доступ к WhatsApp и всем медиаплатформам, принадлежащим META*", - отметил политик.. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. С 2010 года началось его уголовное преследование, последние пять лет он провел в британской тюрьме, и только в конце июня 2024 года суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист провел за решеткой.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240825/mask_durov-1968301575.html

https://ria.ru/20240825/medvedev-1968332484.html

https://ria.ru/20240825/mask-1968328761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, франция, россия, павел дуров, джулиан ассанж, хиллари клинтон, telegram, wikileaks, нато, задержание павла дурова во франции