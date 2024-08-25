К задержанию Дурова причастна разведка США и НАТО, заявил соратник Ассанжа
Соратник Ассанжа: назвал задержание Дурова работой разведки США и НАТО
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, являющийся соратником основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого преследовали США и требовали экстрадиции, в беседе с РИА Новости назвал арест основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции работой служб разведки США и НАТО.
"Конечно, арест Дурова в конечном итоге является работой разведывательных служб США и НАТО, которые отчаянно жаждут получить доступ к Telegram через "черный ход", примерно так же, как они имеют доступ к WhatsApp и всем медиаплатформам, принадлежащим META*", - отметил политик..
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. С 2010 года началось его уголовное преследование, последние пять лет он провел в британской тюрьме, и только в конце июня 2024 года суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист провел за решеткой.