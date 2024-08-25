https://ria.ru/20240825/durov-1968320613.html

Кеннеди-младший прокомментировал задержание Павла Дурова

Кеннеди-младший прокомментировал задержание Павла Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Кеннеди-младший прокомментировал задержание Павла Дурова

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявивший о его поддержке,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T09:17

2024-08-25T09:17

2024-08-25T10:19

павел дуров

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в мире

роберт ф. кеннеди-младший

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявивший о его поддержке, на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова заявил на своей странице в соцести Х, что необходимость защиты свободы слова стала как никогда актуальной."Во Франции только что арестовали основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram. Необходимость защиты свободы слова стала актуальной как никогда", - написал Кеннеди-младший.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968317756.html

https://ria.ru/20240825/arest-1968316855.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

павел дуров, telegram, в мире, роберт ф. кеннеди-младший