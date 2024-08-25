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Кеннеди-младший прокомментировал задержание Павла Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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09:17 25.08.2024 (обновлено: 10:19 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968320613.html
Кеннеди-младший прокомментировал задержание Павла Дурова
Кеннеди-младший прокомментировал задержание Павла Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Кеннеди-младший прокомментировал задержание Павла Дурова
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявивший о его поддержке,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:17
2024-08-25T10:19
павел дуров
telegram
в мире
роберт ф. кеннеди-младший
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявивший о его поддержке, на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова заявил на своей странице в соцести Х, что необходимость защиты свободы слова стала как никогда актуальной."Во Франции только что арестовали основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram. Необходимость защиты свободы слова стала актуальной как никогда", - написал Кеннеди-младший.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968317756.html
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павел дуров, telegram, в мире, роберт ф. кеннеди-младший
Павел Дуров, Telegram, В мире, Роберт Ф. Кеннеди-младший
Кеннеди-младший прокомментировал задержание Павла Дурова

Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявивший о его поддержке, на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова заявил на своей странице в соцести Х, что необходимость защиты свободы слова стала как никогда актуальной.
"Во Франции только что арестовали основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram. Необходимость защиты свободы слова стала актуальной как никогда", - написал Кеннеди-младший.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Маск поддержал призывы освободить Дурова
08:41
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В США одной фразой прокомментировали задержание Дурова
08:33
 
Павел ДуровTelegramВ миреРоберт Ф. Кеннеди-младший
 
 
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