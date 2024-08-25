https://ria.ru/20240825/durov-1968317756.html

Маск поддержал призывы освободить Дурова

Маск поддержал призывы освободить Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Маск поддержал призывы освободить Дурова

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:41

2024-08-25T08:41

2024-08-25T09:16

франция

азербайджан

павел дуров

илон маск

задержание павла дурова во франции

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции. "#FreePavel", - написал он на своей странице в соцсети Х. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Telegram-каналы со всего мира выступают в поддержку Дурова: кто-то выкладывает видео или фотографии предпринимателя, кто-то - его цитаты. Многие посты в мессенджере подписываются хештегом #FREEDUROV. В мессенджере также появляются боты с аналогичным названием.

https://ria.ru/20240825/arest-1968316855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, азербайджан, павел дуров, илон маск, задержание павла дурова во франции, в мире