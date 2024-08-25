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Маск поддержал призывы освободить Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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08:41 25.08.2024 (обновлено: 09:16 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968317756.html
Маск поддержал призывы освободить Дурова
Маск поддержал призывы освободить Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Маск поддержал призывы освободить Дурова
Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:41
2024-08-25T09:16
франция
азербайджан
павел дуров
илон маск
задержание павла дурова во франции
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции. "#FreePavel", - написал он на своей странице в соцсети Х. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Telegram-каналы со всего мира выступают в поддержку Дурова: кто-то выкладывает видео или фотографии предпринимателя, кто-то - его цитаты. Многие посты в мессенджере подписываются хештегом #FREEDUROV. В мессенджере также появляются боты с аналогичным названием.
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франция, азербайджан, павел дуров, илон маск, задержание павла дурова во франции, в мире
Франция, Азербайджан, Павел Дуров, Илон Маск, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Маск поддержал призывы освободить Дурова

Маск хэштегом #FreePavel поддержал призывы освободить Дурова

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции.
"#FreePavel", - написал он на своей странице в соцсети Х.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
Telegram-каналы со всего мира выступают в поддержку Дурова: кто-то выкладывает видео или фотографии предпринимателя, кто-то - его цитаты. Многие посты в мессенджере подписываются хештегом #FREEDUROV. В мессенджере также появляются боты с аналогичным названием.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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ФранцияАзербайджанПавел ДуровИлон МаскЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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