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Посольство во Франции сразу же включилось в работу после задержания Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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02:43 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/durov-1968302593.html
Посольство во Франции сразу же включилось в работу после задержания Дурова
Посольство во Франции сразу же включилось в работу после задержания Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Посольство во Франции сразу же включилось в работу после задержания Дурова
Посольство России во Франции включилось в работу, как только появилась информация о задержании российского гражданина, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T02:43
2024-08-25T02:43
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мария захарова
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задержание павла дурова во франции
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посольство России во Франции включилось в работу, как только появилась информация о задержании российского гражданина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание основателя Telegram Павла Дурова. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло, когда он выходил из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Российское посольство в Париже, как это и положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан, сразу же включилось в работу. Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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франция, азербайджан, россия, павел дуров, мария захарова, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире
Франция, Азербайджан, Россия, Павел Дуров, Мария Захарова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Посольство во Франции сразу же включилось в работу после задержания Дурова

Захарова об аресте Дурова: посольство во Франции сразу включилось в работу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посольство России во Франции включилось в работу, как только появилась информация о задержании российского гражданина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание основателя Telegram Павла Дурова.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло, когда он выходил из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
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"Российское посольство в Париже, как это и положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан, сразу же включилось в работу. Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
 
ФранцияАзербайджанРоссияПавел ДуровМария ЗахароваTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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