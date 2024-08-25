Захарова обратилась к западным НПО с резким вопросом после ареста Дурова
Захарова привела список НПО, требовавших от РФ прекратить мешать работе Telegram
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить создавать препоны" в работе Telegram, и задалась вопросом, будут ли они выступать в защиту арестованного во Франции основателя мессенджера Павла Дурова.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
"А я вот вспомнила, как в 2018 году группа из 26 НПО, в том числе "Хьюман Райтс Вотч", "Эмнести интернешнл", "Фридом Хаус" (Freedom House, признана в РФ нежелательной организацией - ред.), "Репортёры без границ", "Комитет по защите журналистов" и другие, осудили решение российского суда заблокировать Телеграм" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, эти западные НПО в 2018 году призывали российские власти "прекратить создавать препоны в работе" мессенджера. В тот момент к Telegram были "законодательные претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования", добавила она.
"Вместе с тем Дуров всё это время оставался на свободе, продолжая развивать Телеграм" - написала Захарова.
Она также опубликовала скриншот "всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением".