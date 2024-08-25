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Захарова обратилась к западным НПО с резким вопросом после ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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02:19 25.08.2024 (обновлено: 02:59 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968301675.html
Захарова обратилась к западным НПО с резким вопросом после ареста Дурова
Захарова обратилась к западным НПО с резким вопросом после ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Захарова обратилась к западным НПО с резким вопросом после ареста Дурова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T02:19
2024-08-25T02:59
париж
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павел дуров
telegram
репортеры без границ
задержание павла дурова во франции
мария захарова
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить создавать препоны" в работе Telegram, и задалась вопросом, будут ли они выступать в защиту арестованного во Франции основателя мессенджера Павла Дурова.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны."А я вот вспомнила, как в 2018 году группа из 26 НПО, в том числе "Хьюман Райтс Вотч", "Эмнести интернешнл", "Фридом Хаус" (Freedom House, признана в РФ нежелательной организацией - ред.), "Репортёры без границ", "Комитет по защите журналистов" и другие, осудили решение российского суда заблокировать Телеграм" - написала Захарова в своем Telegram-канале.Официальный представитель МИД РФ напомнила, эти западные НПО в 2018 году призывали российские власти "прекратить создавать препоны в работе" мессенджера. В тот момент к Telegram были "законодательные претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования", добавила она."Вместе с тем Дуров всё это время оставался на свободе, продолжая развивать Телеграм" - написала Захарова.Она также опубликовала скриншот "всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением".
https://ria.ru/20240825/knaysl-1968301776.html
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париж, франция, россия, павел дуров, telegram, репортеры без границ, задержание павла дурова во франции, мария захарова, азербайджан
Париж, Франция, Россия, Павел Дуров, Telegram, Репортеры без границ, Задержание Павла Дурова во Франции, Мария Захарова, Азербайджан
Захарова обратилась к западным НПО с резким вопросом после ареста Дурова

Захарова привела список НПО, требовавших от РФ прекратить мешать работе Telegram

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить создавать препоны" в работе Telegram, и задалась вопросом, будут ли они выступать в защиту арестованного во Франции основателя мессенджера Павла Дурова.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
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"А я вот вспомнила, как в 2018 году группа из 26 НПО, в том числе "Хьюман Райтс Вотч", "Эмнести интернешнл", "Фридом Хаус" (Freedom House, признана в РФ нежелательной организацией - ред.), "Репортёры без границ", "Комитет по защите журналистов" и другие, осудили решение российского суда заблокировать Телеграм" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, эти западные НПО в 2018 году призывали российские власти "прекратить создавать препоны в работе" мессенджера. В тот момент к Telegram были "законодательные претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования", добавила она.
"Вместе с тем Дуров всё это время оставался на свободе, продолжая развивать Телеграм" - написала Захарова.
Она также опубликовала скриншот "всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением".
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ПарижФранцияРоссияПавел ДуровTelegramРепортеры без границЗадержание Павла Дурова во ФранцииМария ЗахароваАзербайджан
 
 
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