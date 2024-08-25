https://ria.ru/20240825/durov-1968301675.html

Захарова обратилась к западным НПО с резким вопросом после ареста Дурова

Захарова обратилась к западным НПО с резким вопросом после ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Захарова обратилась к западным НПО с резким вопросом после ареста Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T02:19

2024-08-25T02:19

2024-08-25T02:59

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить создавать препоны" в работе Telegram, и задалась вопросом, будут ли они выступать в защиту арестованного во Франции основателя мессенджера Павла Дурова.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны."А я вот вспомнила, как в 2018 году группа из 26 НПО, в том числе "Хьюман Райтс Вотч", "Эмнести интернешнл", "Фридом Хаус" (Freedom House, признана в РФ нежелательной организацией - ред.), "Репортёры без границ", "Комитет по защите журналистов" и другие, осудили решение российского суда заблокировать Телеграм" - написала Захарова в своем Telegram-канале.Официальный представитель МИД РФ напомнила, эти западные НПО в 2018 году призывали российские власти "прекратить создавать препоны в работе" мессенджера. В тот момент к Telegram были "законодательные претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования", добавила она."Вместе с тем Дуров всё это время оставался на свободе, продолжая развивать Телеграм" - написала Захарова.Она также опубликовала скриншот "всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением".

https://ria.ru/20240825/knaysl-1968301776.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968301275.html

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париж, франция, россия, павел дуров, telegram, репортеры без границ, задержание павла дурова во франции, мария захарова, азербайджан