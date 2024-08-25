https://ria.ru/20240825/durov-1968301425.html
Дело Дурова может стать прецедентным, считает юрист
Дело Дурова может стать прецедентным, считает юрист - РИА Новости, 25.08.2024
Дело Дурова может стать прецедентным, считает юрист
Дело основателя Telegram Павла Дурова может стать прецедентным в контексте ответственности создателей платформ за контент, который размещают их пользователи,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T02:15
2024-08-25T02:15
2024-08-25T02:15
задержание павла дурова во франции
telegram
павел дуров
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дело основателя Telegram Павла Дурова может стать прецедентным в контексте ответственности создателей платформ за контент, который размещают их пользователи, заявил РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Данное дело (Дурова - ред.) может стать прецедентным в контексте ответственности создателей технологических платформ за контент, распространяемый пользователями. Оно поднимает важные вопросы о балансе между свободой слова, правом на приватность и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху", - убежден Русяев. Юрист отмечает, что ситуация с задержанием Дурова пока развивается, многое будет зависеть от дальнейших действий французских властей, а также реакции международного сообщества и правовой стратегии защиты самого предпринимателя. "Ситуация осложняется тем, что Дуров является публичной фигурой и создателем популярного мессенджера, который часто критикуется властями разных стран за недостаточную модерацию контента и отказ сотрудничать с правоохранительными органами", - добавил Русяев, уточнив, что это может повлиять на общественное мнение и потенциально - на ход судебного процесса. По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968301275.html
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задержание павла дурова во франции, telegram, павел дуров, азербайджан, франция
Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram, Павел Дуров, Азербайджан, Франция
Дело Дурова может стать прецедентным, считает юрист
Юрист Русяев: дело основателя Telegram Дурова может стать прецедентным
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дело основателя Telegram Павла Дурова может стать прецедентным в контексте ответственности создателей платформ за контент, который размещают их пользователи, заявил РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана
. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции
считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
"Данное дело (Дурова - ред.) может стать прецедентным в контексте ответственности создателей технологических платформ за контент, распространяемый пользователями. Оно поднимает важные вопросы о балансе между свободой слова, правом на приватность и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху", - убежден Русяев.
Юрист отмечает, что ситуация с задержанием Дурова пока развивается, многое будет зависеть от дальнейших действий французских властей, а также реакции международного сообщества и правовой стратегии защиты самого предпринимателя.
"Ситуация осложняется тем, что Дуров является публичной фигурой и создателем популярного мессенджера, который часто критикуется властями разных стран за недостаточную модерацию контента и отказ сотрудничать с правоохранительными органами", - добавил Русяев, уточнив, что это может повлиять на общественное мнение и потенциально - на ход судебного процесса.
По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.