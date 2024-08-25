https://ria.ru/20240825/durov-1968299820.html

Юрист рассказал, какие шаги может предпринять Россия для защиты прав Дурова

Юрист рассказал, какие шаги может предпринять Россия для защиты прав Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Юрист рассказал, какие шаги может предпринять Россия для защиты прав Дурова

Россия может предпринять дипломатические шаги для защиты основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, в частности, обеспечить консульскую поддержку или... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T01:43

2024-08-25T01:43

2024-08-25T01:43

франция

россия

павел дуров

telegram

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1920x0_80_0_0_23938084a05a82dfeff568b6a68f1085.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия может предпринять дипломатические шаги для защиты основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, в частности, обеспечить консульскую поддержку или попытаться договориться о более мягких условиях содержания под стражей, однако возможности РФ повлиять на ситуацию ограничены, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Россия может предпринять дипломатические шаги для защиты прав своего гражданина, например, обеспечить консульскую поддержку или попытаться договориться о более мягких условиях содержания под стражей. Это же могут сделать и ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты, подданным которых, по информации СМИ, также является Дуров - ред.)", - считает Русяев. Несмотря на это, отмечает юрист, возможности России повлиять на ситуацию ограничены, так как Дуров - гражданин Франции и задержан на ее территории. При этом Франция как суверенное государство имеет право судить своих граждан за преступления, совершенные как на ее территории, так и за ее пределами, уточняет эксперт. По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968299552.html

https://ria.ru/20240825/blokcheyn-1968299116.html

франция

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, россия, павел дуров, telegram, азербайджан