https://ria.ru/20240825/durov-1968299820.html
Юрист рассказал, какие шаги может предпринять Россия для защиты прав Дурова
Юрист рассказал, какие шаги может предпринять Россия для защиты прав Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Юрист рассказал, какие шаги может предпринять Россия для защиты прав Дурова
Россия может предпринять дипломатические шаги для защиты основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, в частности, обеспечить консульскую поддержку или... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T01:43
2024-08-25T01:43
2024-08-25T01:43
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия может предпринять дипломатические шаги для защиты основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, в частности, обеспечить консульскую поддержку или попытаться договориться о более мягких условиях содержания под стражей, однако возможности РФ повлиять на ситуацию ограничены, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Россия может предпринять дипломатические шаги для защиты прав своего гражданина, например, обеспечить консульскую поддержку или попытаться договориться о более мягких условиях содержания под стражей. Это же могут сделать и ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты, подданным которых, по информации СМИ, также является Дуров - ред.)", - считает Русяев. Несмотря на это, отмечает юрист, возможности России повлиять на ситуацию ограничены, так как Дуров - гражданин Франции и задержан на ее территории. При этом Франция как суверенное государство имеет право судить своих граждан за преступления, совершенные как на ее территории, так и за ее пределами, уточняет эксперт. По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968299552.html
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франция, россия, павел дуров, telegram, азербайджан
Франция, Россия, Павел Дуров, Telegram, Азербайджан
Юрист рассказал, какие шаги может предпринять Россия для защиты прав Дурова
Юрист Русяев: Россия может предпринять дипломатические шаги для защиты Дурова
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия может предпринять дипломатические шаги для защиты основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, в частности, обеспечить консульскую поддержку или попытаться договориться о более мягких условиях содержания под стражей, однако возможности РФ повлиять на ситуацию ограничены, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана
. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции
считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
"Россия может предпринять дипломатические шаги для защиты прав своего гражданина, например, обеспечить консульскую поддержку или попытаться договориться о более мягких условиях содержания под стражей. Это же могут сделать и ОАЭ
(Объединенные Арабские Эмираты, подданным которых, по информации СМИ, также является Дуров - ред.)", - считает Русяев.
Несмотря на это, отмечает юрист, возможности России повлиять на ситуацию ограничены, так как Дуров - гражданин Франции и задержан на ее территории. При этом Франция как суверенное государство имеет право судить своих граждан за преступления, совершенные как на ее территории, так и за ее пределами, уточняет эксперт.
По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.