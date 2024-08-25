https://ria.ru/20240825/durov-1968299552.html

Юрист оценил возможность обмена Дурова в случае вынесения приговора

Юрист оценил возможность обмена Дурова в случае вынесения приговора - РИА Новости, 25.08.2024

Юрист оценил возможность обмена Дурова в случае вынесения приговора

Обмен основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в случае вынесения ему приговора во Франции маловероятен, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T01:38

2024-08-25T01:38

2024-08-25T02:07

франция

азербайджан

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Обмен основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в случае вынесения ему приговора во Франции маловероятен, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. "Вопрос об обмене Дурова в случае вынесения ему приговора во Франции является сложным. Учитывая характер предполагаемых обвинений и статус Дурова как французского гражданина, такой сценарий представляется маловероятным", - считает Русяев. Он уточнил, что обмен заключенными обычно происходит между странами в рамках специальных соглашений и чаще всего касается лиц, осужденных за шпионаж или политические преступления. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/blokcheyn-1968299116.html

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франция, азербайджан, павел дуров, telegram