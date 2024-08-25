https://ria.ru/20240825/durov-1968298352.html

Постпред Ульянов выступил с предостережением после ареста Дурова во Франции

Постпред Ульянов выступил с предостережением после ареста Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024

Постпред Ульянов выступил с предостережением после ареста Дурова во Франции

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции заявил, что видным деятелям... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T01:12

2024-08-25T01:12

2024-08-25T01:12

франция

россия

вена

в мире

павел дуров

михаил ульянов (дипломат)

telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции заявил, что видным деятелям международного информационного пространства небезопасно ездить во все более тоталитарные страны. "Некоторые наивные люди до сих пор не понимают, что если они играют более или менее заметную роль в международном информационном пространстве, для них небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству", - написал Ульянов на своей странице в социальной сети Х. Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений.

https://ria.ru/20240825/karlson-1968296965.html

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франция, россия, вена, в мире, павел дуров, михаил ульянов (дипломат), telegram, задержание павла дурова во франции