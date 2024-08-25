https://ria.ru/20240825/durov-1968296627.html
Задержанному во Франции Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил журналист
Задержанному во Франции Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил журналист - РИА Новости, 25.08.2024
Задержанному во Франции Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил журналист
Основателю Telegram Павлу Дурову, у которого есть французское гражданство, во Франции грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает французский журналист Сирил Амурски. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T00:37
2024-08-25T00:37
2024-08-25T04:04
франция
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову, у которого есть французское гражданство, во Франции грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает французский журналист Сирил Амурски."Ему грозит до 20 лет тюрьмы, и он предстанет перед судом завтра вечером", - написал журналист на своей странице в социальной сети Х.
https://ria.ru/20240825/durov-1968296441.html
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франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Задержанному во Франции Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил журналист
Французский журналист Амурски: Дурову грозит до 20 лет тюрьмы