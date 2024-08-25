https://ria.ru/20240825/durov-1968296627.html

Задержанному во Франции Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил журналист

Задержанному во Франции Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил журналист - РИА Новости, 25.08.2024

Задержанному во Франции Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил журналист

Основателю Telegram Павлу Дурову, у которого есть французское гражданство, во Франции грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает французский журналист Сирил Амурски. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T00:37

2024-08-25T00:37

2024-08-25T04:04

франция

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову, у которого есть французское гражданство, во Франции грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает французский журналист Сирил Амурски."Ему грозит до 20 лет тюрьмы, и он предстанет перед судом завтра вечером", - написал журналист на своей странице в социальной сети Х.

https://ria.ru/20240825/durov-1968296441.html

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2024

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