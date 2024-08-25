https://ria.ru/20240825/durov-1968296441.html

Даванков призвал Лаврова добиваться освобождения Дурова

Даванков призвал Лаврова добиваться освобождения Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Даванков призвал Лаврова добиваться освобождения Дурова

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T00:32

2024-08-25T00:32

2024-08-25T00:42

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владислав даванков

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции.Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений."По информации СМИ, во Франции задержан Павел Дуров. Для развития цифровых сервисов в России и в мире едва ли кто-то сделал больше него. Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи", - написал Даванков в своем Telegram-канале.Вице-спикер ГД также предложил в случае отказа французских властей освободить Дурова из-под стражи приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или Российской Федерации при его согласии.

https://ria.ru/20240825/durov-1968296627.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968296277.html

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