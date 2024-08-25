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Даванков призвал Лаврова добиваться освобождения Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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00:32 25.08.2024 (обновлено: 00:42 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968296441.html
Даванков призвал Лаврова добиваться освобождения Дурова
Даванков призвал Лаврова добиваться освобождения Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Даванков призвал Лаврова добиваться освобождения Дурова
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T00:32
2024-08-25T00:42
франция
госдума рф
задержание павла дурова во франции
россия
париж
павел дуров
владислав даванков
сергей лавров
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции.Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений."По информации СМИ, во Франции задержан Павел Дуров. Для развития цифровых сервисов в России и в мире едва ли кто-то сделал больше него. Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи", - написал Даванков в своем Telegram-канале.Вице-спикер ГД также предложил в случае отказа французских властей освободить Дурова из-под стражи приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или Российской Федерации при его согласии.
https://ria.ru/20240825/durov-1968296627.html
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франция, госдума рф, задержание павла дурова во франции, россия, париж, павел дуров, владислав даванков, сергей лавров, telegram, в мире
Франция, Госдума РФ, Задержание Павла Дурова во Франции, Россия, Париж, Павел Дуров, Владислав Даванков, Сергей Лавров, Telegram, В мире
Даванков призвал Лаврова добиваться освобождения Дурова

Даванков призвал Лаврова добиваться освобождения Дурова, задержанного во Франции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции.
Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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"По информации СМИ, во Франции задержан Павел Дуров. Для развития цифровых сервисов в России и в мире едва ли кто-то сделал больше него. Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи", - написал Даванков в своем Telegram-канале.
Вице-спикер ГД также предложил в случае отказа французских властей освободить Дурова из-под стражи приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или Российской Федерации при его согласии.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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ФранцияГосдума РФЗадержание Павла Дурова во ФранцииРоссияПарижПавел ДуровВладислав ДаванковСергей ЛавровTelegramВ мире
 
 
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