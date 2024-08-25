В Австралии назвали арест Дурова шагом Запада к тотальному контролю слова
Австралийский депутат: арест Дурова — шаг Запада на пути к полному контролю
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является очередным шагом Запада на пути к тотальному контролю слова и мысли, заявил РИА Новости Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа.
По словам Макрея, Дуров создал платформу с "очень умными средствами контроля безопасности", к которым западным разведывательным службам было трудно получить доступ через "черный ход".
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"Арест Паши — пугающее развитие событий в рамках все более очевидной и антиутопической модели; в которой западное правительство и разведывательные службы агрессивно движутся к полной цензуре и государственному контролю мыслей, мнений и, что самое важное, речи. Термин "свобода слова" быстро становится пережитком современной истории на Западе", - отметил австралийский депутат.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.