https://ria.ru/20240825/avstralija-1968374335.html

В Австралии назвали арест Дурова шагом Запада к тотальному контролю слова

В Австралии назвали арест Дурова шагом Запада к тотальному контролю слова - РИА Новости, 25.08.2024

В Австралии назвали арест Дурова шагом Запада к тотальному контролю слова

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является очередным шагом Запада на пути к тотальному контролю слова и мысли, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T16:27

2024-08-25T16:27

2024-08-25T16:28

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ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является очередным шагом Запада на пути к тотальному контролю слова и мысли, заявил РИА Новости Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. По словам Макрея, Дуров создал платформу с "очень умными средствами контроля безопасности", к которым западным разведывательным службам было трудно получить доступ через "черный ход". "Арест Паши — пугающее развитие событий в рамках все более очевидной и антиутопической модели; в которой западное правительство и разведывательные службы агрессивно движутся к полной цензуре и государственному контролю мыслей, мнений и, что самое важное, речи. Термин "свобода слова" быстро становится пережитком современной истории на Западе", - отметил австралийский депутат. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968372422.html

https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968363416.html

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в мире, технологии, франция, азербайджан, павел дуров, джулиан ассанж, telegram, wikileaks, задержание павла дурова во франции, австралия