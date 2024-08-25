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В вопросе сближения Дамаска и Анкары нет никакого прогресса, заявил Асад - РИА Новости, 25.08.2024
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15:22 25.08.2024 (обновлено: 15:51 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/asad-1968366362.html
В вопросе сближения Дамаска и Анкары нет никакого прогресса, заявил Асад
В вопросе сближения Дамаска и Анкары нет никакого прогресса, заявил Асад - РИА Новости, 25.08.2024
В вопросе сближения Дамаска и Анкары нет никакого прогресса, заявил Асад
Посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, однако по данной инициативе нет никакого прогресса, заявил... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:22
2024-08-25T15:51
в мире
дамаск (город)
башар асад
турция
сирия
михаил богданов
реджеп тайип эрдоган
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БЕЙРУТ, 25 авг -РИА Новости. Посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, однако по данной инициативе нет никакого прогресса, заявил президент Сирийской арабской республики Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента)."Россия, Иран и Ирак выступили с инициативами для примирения с Турцией, и мы положительно отозвались на них, но не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников", - сказал Асад.Сирийский лидер отметил, что, когда достигаются договоренности - они объявляются в совместном заявлении, которое становится основной совместных отношений и включают в себя переговоры, отвергая использование двойных стандартов любой из сторон."Не верны заявления турок о том, что Сирия не готова к переговорам до того, как будет осуществлен вывод (турецких сил с территории Сирии - ред.). Важно чтобы у нас были четкие этапы, и основой любой инициативы должен быть суверенитет", - отметил Асад.Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что вероятность переговоров лидеров Турции и Сирии в третьей стране не исключена, но на данный момент нет конкретики по срокам и месту встречи.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил о готовности Москвы организовать встречу президентов Турции и Сирии, однако, по его словам, для этого требуется серьезная подготовка.В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. Сам Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
https://ria.ru/20240812/turtsija-1965686895.html
https://ria.ru/20240709/turtsija-1958424116.html
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в мире, дамаск (город), башар асад, турция, сирия, михаил богданов, реджеп тайип эрдоган
В мире, Дамаск (город), Башар Асад, Турция, Сирия, Михаил Богданов, Реджеп Тайип Эрдоган
В вопросе сближения Дамаска и Анкары нет никакого прогресса, заявил Асад

Асад: в вопросе сближения с Турцией нет прогресса вопреки усилиям посредников

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг -РИА Новости. Посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, однако по данной инициативе нет никакого прогресса, заявил президент Сирийской арабской республики Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента).
«
"Россия, Иран и Ирак выступили с инициативами для примирения с Турцией, и мы положительно отозвались на них, но не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников", - сказал Асад.
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Сирийский лидер отметил, что, когда достигаются договоренности - они объявляются в совместном заявлении, которое становится основной совместных отношений и включают в себя переговоры, отвергая использование двойных стандартов любой из сторон.
«
"Не верны заявления турок о том, что Сирия не готова к переговорам до того, как будет осуществлен вывод (турецких сил с территории Сирии - ред.). Важно чтобы у нас были четкие этапы, и основой любой инициативы должен быть суверенитет", - отметил Асад.
Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что вероятность переговоров лидеров Турции и Сирии в третьей стране не исключена, но на данный момент нет конкретики по срокам и месту встречи.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил о готовности Москвы организовать встречу президентов Турции и Сирии, однако, по его словам, для этого требуется серьезная подготовка.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. Сам Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
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В миреДамаск (город)Башар АсадТурцияСирияМихаил БогдановРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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