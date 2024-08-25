В вопросе сближения Дамаска и Анкары нет никакого прогресса, заявил Асад
Асад: в вопросе сближения с Турцией нет прогресса вопреки усилиям посредников
Президент Сирии Башар Асад . Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 авг -РИА Новости. Посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, однако по данной инициативе нет никакого прогресса, заявил президент Сирийской арабской республики Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента).
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"Россия, Иран и Ирак выступили с инициативами для примирения с Турцией, и мы положительно отозвались на них, но не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников", - сказал Асад.
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Сирийский лидер отметил, что, когда достигаются договоренности - они объявляются в совместном заявлении, которое становится основной совместных отношений и включают в себя переговоры, отвергая использование двойных стандартов любой из сторон.
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"Не верны заявления турок о том, что Сирия не готова к переговорам до того, как будет осуществлен вывод (турецких сил с территории Сирии - ред.). Важно чтобы у нас были четкие этапы, и основой любой инициативы должен быть суверенитет", - отметил Асад.
Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что вероятность переговоров лидеров Турции и Сирии в третьей стране не исключена, но на данный момент нет конкретики по срокам и месту встречи.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил о готовности Москвы организовать встречу президентов Турции и Сирии, однако, по его словам, для этого требуется серьезная подготовка.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. Сам Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.