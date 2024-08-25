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В США одной фразой прокомментировали задержание Дурова
В США одной фразой прокомментировали задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
В США одной фразой прокомментировали задержание Дурова
Социальную сеть X и миллиардера Илона Маска ждут те же проблемы, с которыми столкнулся мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров, такое мнение выразил... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:33
2024-08-25T08:33
2024-08-25T08:55
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Социальную сеть X и миллиардера Илона Маска ждут те же проблемы, с которыми столкнулся мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров, такое мнение выразил бывший участник американской предвыборной гонки Вивек Рамасвами."Сегодня Telegram, а завтра это случится с X", — говорится в публикации политика.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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Технологии, Азербайджан, Франция, Павел Дуров, Илон Маск, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Вивек Рамасвами, В мире, Политика
В США одной фразой прокомментировали задержание Дурова
Американский политик Рамасвами предрек социальной сети X судьбу Telegram