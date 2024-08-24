https://ria.ru/20240824/zelenskiy-1968214362.html

Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ

Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ - РИА Новости, 24.08.2024

Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ

Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:05

2024-08-24T11:05

2024-08-24T14:14

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владимир зеленский

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады.Там сообщается, что "проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций" 24 августа возвращен с подписью от Зеленского.Рада во вторник приняла закон, который позволяет запретить УПЦ — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у Украинской православной церкви будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах республики приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Против некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240823/religiya-1967983443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, ситуация вокруг упц, религия, в мире, верховная рада украины, русская православная церковь, украинская православная церковь, владимир зеленский, россия