Посол в Венгрии отметил усталость европейцев от провоенной политики ЕС
Посол в Венгрии: европейцы устали от провоенной политики своих властей
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Европейцы устали от провоенной политики властей стран ЕС, эти настроения будут расти и ассоциироваться, в том числе, с мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
В начале июля Орбан провел встречи с лидерами ряда стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, что вызвало резко негативную реакцию западных политиков и СМИ.
"Яростная критика "миссии мира" со стороны европейского официоза явно контрастирует с теми изменениями, которые наметились в европейском общественном мнении в отношении конфликта на Украине. Результаты июньских выборов в Европарламент продемонстрировали, что европейцы в своей массе устали от политики своих правительств, направленной на военное решение конфликта, и от подпитывающей ее милитаристской антироссийской риторики", - сказал Станиславов.
По его словам, "венгерская дипломатия чутко уловила эту тенденцию и в этом смысле действовала весьма своевременно".
"Совершенно очевидно, что такие изменения в настроениях европейских избирателей в перспективе будут только нарастать, но теперь, после "миссии мира" Виктора Орбана, они будут ассоциироваться в их сознании и с венгерской инициативой", - отметил дипломат.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал успешными результаты консерваторов на выборах в Европарламент и отметил, что они уже вызвали политические изменения в ряде стран Западной Европы, в частности, Франции и Бельгии. Орбан выражал надежду, что к концу года после серии национальных выборов "патриотов в мире, включая Европу и США, станет большинство".