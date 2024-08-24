https://ria.ru/20240824/vengriya-1968188211.html

Посол в Венгрии отметил усталость европейцев от провоенной политики ЕС

Посол в Венгрии отметил усталость европейцев от провоенной политики ЕС - РИА Новости, 24.08.2024

Посол в Венгрии отметил усталость европейцев от провоенной политики ЕС

Европейцы устали от провоенной политики властей стран ЕС, эти настроения будут расти и ассоциироваться, в том числе, с мирной инициативой премьер-министра... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T03:31

2024-08-24T03:31

2024-08-24T03:31

венгрия

россия

будапешт

виктор орбан

владимир путин

си цзиньпин

евросоюз

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg

БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Европейцы устали от провоенной политики властей стран ЕС, эти настроения будут расти и ассоциироваться, в том числе, с мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.В начале июля Орбан провел встречи с лидерами ряда стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, что вызвало резко негативную реакцию западных политиков и СМИ."Яростная критика "миссии мира" со стороны европейского официоза явно контрастирует с теми изменениями, которые наметились в европейском общественном мнении в отношении конфликта на Украине. Результаты июньских выборов в Европарламент продемонстрировали, что европейцы в своей массе устали от политики своих правительств, направленной на военное решение конфликта, и от подпитывающей ее милитаристской антироссийской риторики", - сказал Станиславов.По его словам, "венгерская дипломатия чутко уловила эту тенденцию и в этом смысле действовала весьма своевременно"."Совершенно очевидно, что такие изменения в настроениях европейских избирателей в перспективе будут только нарастать, но теперь, после "миссии мира" Виктора Орбана, они будут ассоциироваться в их сознании и с венгерской инициативой", - отметил дипломат.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал успешными результаты консерваторов на выборах в Европарламент и отметил, что они уже вызвали политические изменения в ряде стран Западной Европы, в частности, Франции и Бельгии. Орбан выражал надежду, что к концу года после серии национальных выборов "патриотов в мире, включая Европу и США, станет большинство".

https://ria.ru/20240824/britaniya-1968186562.html

https://ria.ru/20240823/kritika-1967936329.html

венгрия

россия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, владимир путин, си цзиньпин, евросоюз, европарламент, в мире