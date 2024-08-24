Рейтинг@Mail.ru
Посол в Венгрии отметил усталость европейцев от провоенной политики ЕС - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/vengriya-1968188211.html
Посол в Венгрии отметил усталость европейцев от провоенной политики ЕС
Посол в Венгрии отметил усталость европейцев от провоенной политики ЕС - РИА Новости, 24.08.2024
Посол в Венгрии отметил усталость европейцев от провоенной политики ЕС
Европейцы устали от провоенной политики властей стран ЕС, эти настроения будут расти и ассоциироваться, в том числе, с мирной инициативой премьер-министра... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T03:31
2024-08-24T03:31
венгрия
россия
будапешт
виктор орбан
владимир путин
си цзиньпин
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Европейцы устали от провоенной политики властей стран ЕС, эти настроения будут расти и ассоциироваться, в том числе, с мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.В начале июля Орбан провел встречи с лидерами ряда стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, что вызвало резко негативную реакцию западных политиков и СМИ."Яростная критика "миссии мира" со стороны европейского официоза явно контрастирует с теми изменениями, которые наметились в европейском общественном мнении в отношении конфликта на Украине. Результаты июньских выборов в Европарламент продемонстрировали, что европейцы в своей массе устали от политики своих правительств, направленной на военное решение конфликта, и от подпитывающей ее милитаристской антироссийской риторики", - сказал Станиславов.По его словам, "венгерская дипломатия чутко уловила эту тенденцию и в этом смысле действовала весьма своевременно"."Совершенно очевидно, что такие изменения в настроениях европейских избирателей в перспективе будут только нарастать, но теперь, после "миссии мира" Виктора Орбана, они будут ассоциироваться в их сознании и с венгерской инициативой", - отметил дипломат.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал успешными результаты консерваторов на выборах в Европарламент и отметил, что они уже вызвали политические изменения в ряде стран Западной Европы, в частности, Франции и Бельгии. Орбан выражал надежду, что к концу года после серии национальных выборов "патриотов в мире, включая Европу и США, станет большинство".
https://ria.ru/20240824/britaniya-1968186562.html
https://ria.ru/20240823/kritika-1967936329.html
венгрия
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, владимир путин, си цзиньпин, евросоюз, европарламент, в мире
Венгрия, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Евросоюз, Европарламент, В мире
Посол в Венгрии отметил усталость европейцев от провоенной политики ЕС

Посол в Венгрии: европейцы устали от провоенной политики своих властей

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Европейцы устали от провоенной политики властей стран ЕС, эти настроения будут расти и ассоциироваться, в том числе, с мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
В начале июля Орбан провел встречи с лидерами ряда стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, что вызвало резко негативную реакцию западных политиков и СМИ.
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
СМИ: британские пенсионеры зимой столкнутся с трудным выбором
02:26
"Яростная критика "миссии мира" со стороны европейского официоза явно контрастирует с теми изменениями, которые наметились в европейском общественном мнении в отношении конфликта на Украине. Результаты июньских выборов в Европарламент продемонстрировали, что европейцы в своей массе устали от политики своих правительств, направленной на военное решение конфликта, и от подпитывающей ее милитаристской антироссийской риторики", - сказал Станиславов.
По его словам, "венгерская дипломатия чутко уловила эту тенденцию и в этом смысле действовала весьма своевременно".
"Совершенно очевидно, что такие изменения в настроениях европейских избирателей в перспективе будут только нарастать, но теперь, после "миссии мира" Виктора Орбана, они будут ассоциироваться в их сознании и с венгерской инициативой", - отметил дипломат.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал успешными результаты консерваторов на выборах в Европарламент и отметил, что они уже вызвали политические изменения в ряде стран Западной Европы, в частности, Франции и Бельгии. Орбан выражал надежду, что к концу года после серии национальных выборов "патриотов в мире, включая Европу и США, станет большинство".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Посол России прокомментировал критику ЕС мирной инициативы Орбана
Вчера, 06:31
 
ВенгрияРоссияБудапештВиктор ОрбанВладимир ПутинСи ЦзиньпинЕвросоюзЕвропарламентВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала