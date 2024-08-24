https://ria.ru/20240824/tramp-1968262692.html

СМИ раскрыли, почему Трамп не может избежать нападок на Харрис

СМИ раскрыли, почему Трамп не может избежать нападок на Харрис - РИА Новости, 24.08.2024

СМИ раскрыли, почему Трамп не может избежать нападок на Харрис

Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу сложно избежать нападок на вице-президента Камалу Харрис из-за того, что он испытывает... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T18:19

2024-08-24T18:19

2024-08-24T18:19

в мире

сша

северная каролина

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу сложно избежать нападок на вице-президента Камалу Харрис из-за того, что он испытывает сильную враждебность к оппонентам, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Трамп сказал двум людям, что ему трудно избежать личных нападок из-за того, что он испытывает сильную враждебность к своим оппонентам... ему трудно удержаться от личных выпадов из-за того, что он испытывает сильную враждебность к... Харрис", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Как пишет издание, несмотря на тщательно спланированную неделю предвыборных мероприятий, направленных на контрпрограммирование съезда демократов, Трамп "подпортил большую часть своих сообщений". По данным издания, он открыто отверг совет союзников ограничить свои личные нападки на Харрис и других демократов во время выступления в Северной Каролине. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240820/respublikantsy-1967340167.html

сша

северная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024