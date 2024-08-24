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СМИ раскрыли, почему Трамп не может избежать нападок на Харрис - РИА Новости, 24.08.2024
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18:19 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/tramp-1968262692.html
СМИ раскрыли, почему Трамп не может избежать нападок на Харрис
СМИ раскрыли, почему Трамп не может избежать нападок на Харрис - РИА Новости, 24.08.2024
СМИ раскрыли, почему Трамп не может избежать нападок на Харрис
Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу сложно избежать нападок на вице-президента Камалу Харрис из-за того, что он испытывает... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T18:19
2024-08-24T18:19
в мире
сша
северная каролина
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу сложно избежать нападок на вице-президента Камалу Харрис из-за того, что он испытывает сильную враждебность к оппонентам, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Трамп сказал двум людям, что ему трудно избежать личных нападок из-за того, что он испытывает сильную враждебность к своим оппонентам... ему трудно удержаться от личных выпадов из-за того, что он испытывает сильную враждебность к... Харрис", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Как пишет издание, несмотря на тщательно спланированную неделю предвыборных мероприятий, направленных на контрпрограммирование съезда демократов, Трамп "подпортил большую часть своих сообщений". По данным издания, он открыто отверг совет союзников ограничить свои личные нападки на Харрис и других демократов во время выступления в Северной Каролине. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
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в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли, почему Трамп не может избежать нападок на Харрис

NYT: Трампу сложно избежать нападок на Харрис из-за чувства сильной враждебности

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу сложно избежать нападок на вице-президента Камалу Харрис из-за того, что он испытывает сильную враждебность к оппонентам, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
«
"Трамп сказал двум людям, что ему трудно избежать личных нападок из-за того, что он испытывает сильную враждебность к своим оппонентам... ему трудно удержаться от личных выпадов из-за того, что он испытывает сильную враждебность к... Харрис", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
Как пишет издание, несмотря на тщательно спланированную неделю предвыборных мероприятий, направленных на контрпрограммирование съезда демократов, Трамп "подпортил большую часть своих сообщений". По данным издания, он открыто отверг совет союзников ограничить свои личные нападки на Харрис и других демократов во время выступления в Северной Каролине.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
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В миреСШАСеверная КаролинаДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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