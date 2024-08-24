https://ria.ru/20240824/tatarstan-1968225578.html

Татарстан отправил помощь жителям Курской области

Татарстан отправил помощь жителям Курской области - РИА Новости, 24.08.2024

Татарстан отправил помощь жителям Курской области

Очередная партия гуманитарной помощи - 25 тонн продуктов и предметов первой необходимости - отправлена из Татарстана жителям Курской области, сообщает... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:14

2024-08-24T13:14

2024-08-24T13:14

общество

курская область

курск

россия

рустам минниханов

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 24 авг - РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи - 25 тонн продуктов и предметов первой необходимости - отправлена из Татарстана жителям Курской области, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "Татарстан направил 25 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. В состав вошли продукты питания, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости", - говорится в сообщении. При формировании данной партии гуманитарной помощи был учтен опыт первой доставки. Были скомплектованы индивидуальные продуктовые наборы. Данный формат согласован с коллегами из Курской области, учтены пожелания жителей, с которыми встречались при передаче первой партии. Всего скомплектовано 1,5 тысячи коробок с такими наборами. Товары были закуплены на средства, поступившие от жителей и предприятий республики в благотворительный фонд "Ак Барс Созидание". Активное участие в сборе и комплектовании этой партии гуманитарной помощи приняли и общественные организации республики. Например, Комитет семей воинов Отечества собрал и загрузил 18 мешков с крупами и макаронными изделиями, 1,2 тысячи литров воды, 42 коробки с продуктами и предметами личной гигиены. Сформированная автоколонна отправилась в главный логистический центр Курска. Сбор гуманитарной помощи и средств для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области в Татарстане продолжается. Республиканская акция проводится по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в тесном взаимодействии с МЧС России и при постоянном контакте с представителями Курской области.

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

https://ria.ru/20240823/gumpomosch-1967944050.html

курская область

курск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, курская область, курск, россия, рустам минниханов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)