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Татарстан отправил помощь жителям Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
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13:14 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/tatarstan-1968225578.html
Татарстан отправил помощь жителям Курской области
Татарстан отправил помощь жителям Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
Татарстан отправил помощь жителям Курской области
Очередная партия гуманитарной помощи - 25 тонн продуктов и предметов первой необходимости - отправлена из Татарстана жителям Курской области, сообщает... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:14
2024-08-24T13:14
общество
курская область
курск
россия
рустам минниханов
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 24 авг - РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи - 25 тонн продуктов и предметов первой необходимости - отправлена из Татарстана жителям Курской области, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "Татарстан направил 25 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. В состав вошли продукты питания, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости", - говорится в сообщении. При формировании данной партии гуманитарной помощи был учтен опыт первой доставки. Были скомплектованы индивидуальные продуктовые наборы. Данный формат согласован с коллегами из Курской области, учтены пожелания жителей, с которыми встречались при передаче первой партии. Всего скомплектовано 1,5 тысячи коробок с такими наборами. Товары были закуплены на средства, поступившие от жителей и предприятий республики в благотворительный фонд "Ак Барс Созидание". Активное участие в сборе и комплектовании этой партии гуманитарной помощи приняли и общественные организации республики. Например, Комитет семей воинов Отечества собрал и загрузил 18 мешков с крупами и макаронными изделиями, 1,2 тысячи литров воды, 42 коробки с продуктами и предметами личной гигиены. Сформированная автоколонна отправилась в главный логистический центр Курска. Сбор гуманитарной помощи и средств для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области в Татарстане продолжается. Республиканская акция проводится по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в тесном взаимодействии с МЧС России и при постоянном контакте с представителями Курской области.
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общество, курская область, курск, россия, рустам минниханов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Курская область, Курск, Россия, Рустам Минниханов, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Татарстан отправил помощь жителям Курской области

Татарстан отправил 25 тонн гумпомощи жителям Курской области

© Фото : пресс-служба "Единой России" Новгородской областиГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : пресс-служба "Единой России" Новгородской области
Гуманитарная помощь. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 авг - РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи - 25 тонн продуктов и предметов первой необходимости - отправлена из Татарстана жителям Курской области, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".
"Татарстан направил 25 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. В состав вошли продукты питания, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.
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При формировании данной партии гуманитарной помощи был учтен опыт первой доставки. Были скомплектованы индивидуальные продуктовые наборы. Данный формат согласован с коллегами из Курской области, учтены пожелания жителей, с которыми встречались при передаче первой партии. Всего скомплектовано 1,5 тысячи коробок с такими наборами.
Товары были закуплены на средства, поступившие от жителей и предприятий республики в благотворительный фонд "Ак Барс Созидание".
Активное участие в сборе и комплектовании этой партии гуманитарной помощи приняли и общественные организации республики. Например, Комитет семей воинов Отечества собрал и загрузил 18 мешков с крупами и макаронными изделиями, 1,2 тысячи литров воды, 42 коробки с продуктами и предметами личной гигиены. Сформированная автоколонна отправилась в главный логистический центр Курска.
Сбор гуманитарной помощи и средств для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области в Татарстане продолжается. Республиканская акция проводится по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в тесном взаимодействии с МЧС России и при постоянном контакте с представителями Курской области.
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ОбществоКурская областьКурскРоссияРустам МиннихановВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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