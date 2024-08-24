https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968267077.html

Спецоперация, 24 августа: Россия вернула из украинского плена 115 военных

Спецоперация, 24 августа: Россия вернула из украинского плена 115 военных - РИА Новости, 24.08.2024

Спецоперация, 24 августа: Россия вернула из украинского плена 115 военных

Россия в субботу вернула 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, передав Украине взамен 115 военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T19:03

2024-08-24T19:03

2024-08-24T19:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сумская область

курская область

александр гусев (губернатор)

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия в субботу вернула 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, передав Украине взамен 115 военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Согласно сообщению ведомства, сейчас все российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. В министерстве отметили, что обмен состоялся при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Полная готовность на случай нападенияФормирования ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 2,1 тысячи человек, следует из сводки Минобороны России. Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников поразили пусковую установку ЗРК С-125 украинских военных, сообщило министерство. Кроме того, были поражены две станции радиоэлектронной борьбы, склад горюче-смазочных материалов, цех производства беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, 12 реактивных снарядов HIMARS и 44 беспилотника, в том числе 16 вне зоны СВО. Накануне поздно вечером губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении 24 августа, они намерены предпринять высадку на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Координацией плана, по данным губернатора, занимаются силы специальных операций НАТО. Как сообщил позже РИА Новости пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко, украинские войска минувшей ночью не предпринимали попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, но от своих планов враг не отказался. Российские войска находятся в полной готовности на случай нападения украинских боевиков с Черного моря на херсонском направлении, добавил Василенко. Уничтожение диверсантов и отражение попыток контратакСпецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, морпехи взяли населенный пункт, захватив 10 пленных, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Он также заявил РИА Новости, что "Ахмат" успешно предотвращает попытки контратак ВСУ в регионе. Минобороны в своей сводке сообщило, что российские войска продолжают выявлять и уничтожать в лесных массивах ДРГ, пытающихся проникнуть вглубь российской территории. Российские экипажи оперативно-тактической авиации нанесли удары по скоплению резервов боевиков и техники 10 бригад ВСУ в 15 населенных пунктах Сумской области Украины, сообщило МО РФ. Кроме того, сорваны попытки атак формирований ВСУ в направлении Комаровки, Кремяного. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 5,5 тысячи военнослужащих, а за минувшие сутки - более 360, добавили в министерстве. Дрон с полным боезарядом у пирса яхт-клуба в СевастополеНочью один человек ранен обломками сбитого украинского дрона в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. После падения фрагментов сбитых БПЛА на территории региона начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, сообщил Гусев. Позже он добавил, что после ночной атаки БПЛА пострадали два человека, а из одного села и одного СНТ эвакуированы около 200 человек. Гусев добавил, что для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трёх поселений введен режим ЧС. Как сообщило утром Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников над Воронежской и по одному над Белгородской и Брянской областями. Силы ПВО поздно вечером уничтожили в Курской области три украинские ракеты, сообщил утром в субботу врио губернатора региона Алексей Смирнов. Позже он сообщил, что еще четыре украинские ракеты уничтожены утром в небе региона. В течение дня Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников над Курской и еще двух – над Белгородской областями. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что подавленный средствами РЭБ украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом, прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе. Позже он был уничтожен. Результаты последних ударов по ВСУКоординатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о результатах последних ударов по ВСУ в Сумской области. В частности, не менее 20 военных ВСУ, которые должны были быть направлены в Курскую область, ликвидированы в Глухове. Также не менее 20 украинских военных ликвидированы при ракетном ударе по пригороду Сум, там также могли быть иностранные наемники. Удар был нанесен в селе Береза, где расположен пункт переправки техники и временный склад боеприпасов ВСУ. РСЗО нанесли почти 50 ударов по селам Новодмитровка и Покровка и лесам, где рассредоточились военные ВСУ. Удар пришелся также по ремонтному заводу военной техники в Белополье, где было 22 единицы гусеничной техники и до 30 военных. Кроме того, были "прилеты" в районе крупного железнодорожного узла "Станция хутор Михайловский", один удар пришелся в емкости с ГСМ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

безопасность, россия, сумская область, курская область, александр гусев (губернатор), апты алаудинов, вооруженные силы украины, владимир сальдо