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Штаб Трампа допустил скачок популярности вице-президента Харрис
Штаб Трампа допустил скачок популярности вице-президента Харрис - РИА Новости, 24.08.2024
Штаб Трампа допустил скачок популярности вице-президента Харрис
Прошедший в Чикаго общенациональный съезд демократов может принести вице-президенту Камале Харрис дополнительные очки в уровне поддержки населения, допустили в... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:50
2024-08-24T20:50
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Прошедший в Чикаго общенациональный съезд демократов может принести вице-президенту Камале Харрис дополнительные очки в уровне поддержки населения, допустили в предвыборном штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. "После съезда Демократической партии мы вероятнее всего увидим небольшой скачок Харрис в общественных опросах… Мы не будем удивлены увидеть, как Харрис временно наберет 2-3 пункта", - говорится в документе, опубликованном в субботу штабом Трампа. Подчеркивается, что рост популярности вице-президента США, которая ранее официально приняла кандидатуру Демократической партии для участия в выборах главы государства 5 ноября, обусловлен "льстивым освещением" Харрис со стороны мейнстримных американских СМИ одновременно с негативным образом Трампа, которого выдвинула Республиканская партия. При этом отмечается, что фундаментально гонка Трампа с Харрис проходит в ничью, особенно в колеблющихся штатах, которые останутся в фокусе внимания штаба республиканского кандидата с целью достичь необходимой цели в 270 голосов выборщиков из их общего числа в 538 и победить по итогам голосования, намеченного в США на 5 ноября 2024 года.
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в мире, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Штаб Трампа допустил скачок популярности вице-президента Харрис
Штаб Трампа: съезд демократов может принести Харрис дополнительные очки
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Прошедший в Чикаго общенациональный съезд демократов может принести вице-президенту Камале Харрис дополнительные очки в уровне поддержки населения, допустили в предвыборном штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
«
"После съезда Демократической партии мы вероятнее всего увидим небольшой скачок Харрис в общественных опросах… Мы не будем удивлены увидеть, как Харрис временно наберет 2-3 пункта", - говорится в документе, опубликованном в субботу штабом Трампа.
Подчеркивается, что рост популярности вице-президента США, которая ранее официально приняла кандидатуру Демократической партии для участия в выборах главы государства 5 ноября, обусловлен "льстивым освещением" Харрис со стороны мейнстримных американских СМИ одновременно с негативным образом Трампа, которого выдвинула Республиканская партия.
При этом отмечается, что фундаментально гонка Трампа с Харрис проходит в ничью, особенно в колеблющихся штатах, которые останутся в фокусе внимания штаба республиканского кандидата с целью достичь необходимой цели в 270 голосов выборщиков из их общего числа в 538 и победить по итогам голосования, намеченного в США на 5 ноября 2024 года.