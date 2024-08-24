https://ria.ru/20240824/shtab-1968281326.html

Штаб Трампа допустил скачок популярности вице-президента Харрис

Штаб Трампа допустил скачок популярности вице-президента Харрис - РИА Новости, 24.08.2024

Штаб Трампа допустил скачок популярности вице-президента Харрис

Прошедший в Чикаго общенациональный съезд демократов может принести вице-президенту Камале Харрис дополнительные очки в уровне поддержки населения, допустили в... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T20:50

2024-08-24T20:50

2024-08-24T20:50

в мире

сша

чикаго

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967948574_0:0:2454:1380_1920x0_80_0_0_0402f0712472b9570a541275adbae95c.jpg

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Прошедший в Чикаго общенациональный съезд демократов может принести вице-президенту Камале Харрис дополнительные очки в уровне поддержки населения, допустили в предвыборном штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. "После съезда Демократической партии мы вероятнее всего увидим небольшой скачок Харрис в общественных опросах… Мы не будем удивлены увидеть, как Харрис временно наберет 2-3 пункта", - говорится в документе, опубликованном в субботу штабом Трампа. Подчеркивается, что рост популярности вице-президента США, которая ранее официально приняла кандидатуру Демократической партии для участия в выборах главы государства 5 ноября, обусловлен "льстивым освещением" Харрис со стороны мейнстримных американских СМИ одновременно с негативным образом Трампа, которого выдвинула Республиканская партия. При этом отмечается, что фундаментально гонка Трампа с Харрис проходит в ничью, особенно в колеблющихся штатах, которые останутся в фокусе внимания штаба республиканского кандидата с целью достичь необходимой цели в 270 голосов выборщиков из их общего числа в 538 и победить по итогам голосования, намеченного в США на 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

https://ria.ru/20240824/kennedi-mladshiy-1968186884.html

сша

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024