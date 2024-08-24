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Шольц и Зеленский обсудили продолжение процесса саммита по Украине - РИА Новости, 24.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/sholts-1968263371.html
Шольц и Зеленский обсудили продолжение процесса саммита по Украине
Шольц и Зеленский обсудили продолжение процесса саммита по Украине - РИА Новости, 24.08.2024
Шольц и Зеленский обсудили продолжение процесса саммита по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский в субботу обсудили по телефону продолжение процесса саммита по Украине в Швейцарии, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T18:27
2024-08-24T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
олаф шольц
владимир путин
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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский в субботу обсудили по телефону продолжение процесса саммита по Украине в Швейцарии, сообщил журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт. "Обе стороны согласились с важностью процесса саммита в Швейцарии и обсудили его продолжение. Включение "Глобального Юга" имеет особое значение в этом контексте", - говорится в сообщении. Отмечается, что разговор был приурочен ко Дню независимости Украины. В ходе беседы Шольц и Зеленский обсудили военную и гуманитарную ситуацию. Канцлер вновь подтвердил "свою неизменную и непоколебимую солидарность с Украиной". Зеленский поблагодарил правительство ФРГ за постоянную военную поддержку, особенно в области противовоздушной обороны. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему новой встречи по Украине, что российская сторона не принимает ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968249163.html
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, олаф шольц, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Шольц и Зеленский обсудили продолжение процесса саммита по Украине

Шольц и Зеленский обсудили продолжение процесса саммита по Украине в Швейцарии

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский и Олаф Шольц . Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский в субботу обсудили по телефону продолжение процесса саммита по Украине в Швейцарии, сообщил журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.
«
"Обе стороны согласились с важностью процесса саммита в Швейцарии и обсудили его продолжение. Включение "Глобального Юга" имеет особое значение в этом контексте", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Зеленский хочет спровоцировать Россию на ответные меры, заявил экс-депутат
Вчера, 16:20
Отмечается, что разговор был приурочен ко Дню независимости Украины. В ходе беседы Шольц и Зеленский обсудили военную и гуманитарную ситуацию. Канцлер вновь подтвердил "свою неизменную и непоколебимую солидарность с Украиной". Зеленский поблагодарил правительство ФРГ за постоянную военную поддержку, особенно в области противовоздушной обороны.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему новой встречи по Украине, что российская сторона не принимает ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Украина сжигает последние мосты
Вчера, 08:00
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат
Вчера, 16:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийОлаф ШольцВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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