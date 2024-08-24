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Назван самый крупный штраф за нарушение ПДД в 2024 году - РИА Новости, 24.08.2024
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07:04 24.08.2024 (обновлено: 18:48 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/pdd-1968194638.html
Назван самый крупный штраф за нарушение ПДД в 2024 году
Назван самый крупный штраф за нарушение ПДД в 2024 году - РИА Новости, 24.08.2024
Назван самый крупный штраф за нарушение ПДД в 2024 году
Крупнейший штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России в этом году составил 400 тысяч рублей при среднем размере штрафа в 510 рублей, говорится... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T07:04
2024-08-24T18:48
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Крупнейший штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России в этом году составил 400 тысяч рублей при среднем размере штрафа в 510 рублей, говорится в исследовании аналитиков МТС банка, которое есть у РИА Новости."Средняя сумма штрафа за нарушение ПДД за семь месяцев 2024-го увеличилась на четыре процента, до 510 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — выяснили аналитики банка, изучив данных о штрафах, полученным клиентами кредитной организации по всей России."Самый большой штраф, в 400 000 рублей, был получен по статье "Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров", — добавили они.При этом самым популярным нарушением ПДД за эти семь месяцев стало превышение скорости на величины от 20 до 40 километров в час — на него пришлось 32,2% от оплаченных штрафов. Все остальные причины по частотности относятся к более "экзотическим". Так, на втором месте с долей всего лишь в 4,5% оказалось нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотоциклетными шлемами, а на третьем с долей в 2,9% — несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Реже всего штрафы в РФ получают, помимо той причины, по которой был выписан и рекордный штраф, за движение по встречке на дороге с односторонним движением, а также нарушение правил остановки или стоянки, отметили аналитики.Выписанных штрафов в целом в этом году стало меньше на четыре процента. Однако среднее количество оплаченных штрафов на одного автовладельца увеличилось с 4,1 до 4,3. А один из клиентов банка достиг рекорда в 470 штрафов только за эти семь месяцев. Чаще всего ПДД нарушали в Москве — на нее пришлось 20,5% от общего количества выписанных штрафов. Также в пятерку вошли Санкт-Петербург (2,7%), Татарстан (2,2%), Башкирия (1,9%) и Новосибирская область (1,5%).
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Назван самый крупный штраф за нарушение ПДД в 2024 году

МТС банк: самый крупный штраф за нарушение ПДД составил 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 километров в час
Автомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 километров в час - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 километров в час. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Крупнейший штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России в этом году составил 400 тысяч рублей при среднем размере штрафа в 510 рублей, говорится в исследовании аналитиков МТС банка, которое есть у РИА Новости.
"Средняя сумма штрафа за нарушение ПДД за семь месяцев 2024-го увеличилась на четыре процента, до 510 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — выяснили аналитики банка, изучив данных о штрафах, полученным клиентами кредитной организации по всей России.
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"Самый большой штраф, в 400 000 рублей, был получен по статье "Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров", — добавили они.
При этом самым популярным нарушением ПДД за эти семь месяцев стало превышение скорости на величины от 20 до 40 километров в час — на него пришлось 32,2% от оплаченных штрафов. Все остальные причины по частотности относятся к более "экзотическим". Так, на втором месте с долей всего лишь в 4,5% оказалось нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотоциклетными шлемами, а на третьем с долей в 2,9% — несоблюдение требований дорожных знаков или разметки.
Реже всего штрафы в РФ получают, помимо той причины, по которой был выписан и рекордный штраф, за движение по встречке на дороге с односторонним движением, а также нарушение правил остановки или стоянки, отметили аналитики.
Выписанных штрафов в целом в этом году стало меньше на четыре процента. Однако среднее количество оплаченных штрафов на одного автовладельца увеличилось с 4,1 до 4,3. А один из клиентов банка достиг рекорда в 470 штрафов только за эти семь месяцев.
Чаще всего ПДД нарушали в Москве — на нее пришлось 20,5% от общего количества выписанных штрафов. Также в пятерку вошли Санкт-Петербург (2,7%), Татарстан (2,2%), Башкирия (1,9%) и Новосибирская область (1,5%).
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