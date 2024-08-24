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Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год - РИА Новости, 24.08.2024
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12:02 24.08.2024 (обновлено: 13:28 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/panda-1968218295.html
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год - РИА Новости, 24.08.2024
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:02
2024-08-24T13:28
москва
россия
панда катюша
сергей собянин
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Всенародной любимице - панде Катюше из Московского зоопарка - исполнился год... Детёныш родился весом всего 150 граммов, а сегодня это 38-килограммовый медвежонок. Катюша ловко взбирается по брёвнам, скатывается с горки, пытается повторять всё за мамой Диндин", - написал он. Мэр столицы уточнил, что рождение малышки-панды стало уникальным событием. Это первый случай в России, когда бамбуковые медведи принесли потомство. По словам мэра Москвы, маленькая панда быстро покорила сердца россиян. Чтобы увидеть её, в Московский зоопарк приезжают со всех уголков страны. Каждый день в павильон "Фауна Китая" приходят около 15 тысяч человек. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240815/katjusha-1966497315.html
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Торт для панды Катюши в честь ее дня рождения
Знаменитой панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год. В честь именинницы устанавливают праздничный торт. На празднике присутствует посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. В общем, торт на камеру Катюша есть не стала, а сломала поставленный в вольере игрушечный телевизор и убежала.
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москва, россия, панда катюша, сергей собянин, московский зоопарк, общество
Москва, Россия, Панда Катюша, Сергей Собянин, Московский зоопарк, Общество
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

Собянин: панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Всенародной любимице - панде Катюше из Московского зоопарка - исполнился год... Детёныш родился весом всего 150 граммов, а сегодня это 38-килограммовый медвежонок. Катюша ловко взбирается по брёвнам, скатывается с горки, пытается повторять всё за мамой Диндин", - написал он.
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Панда Катюша впервые познакомилась с папой через игрушку
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Мэр столицы уточнил, что рождение малышки-панды стало уникальным событием. Это первый случай в России, когда бамбуковые медведи принесли потомство.
По словам мэра Москвы, маленькая панда быстро покорила сердца россиян. Чтобы увидеть её, в Московский зоопарк приезжают со всех уголков страны. Каждый день в павильон "Фауна Китая" приходят около 15 тысяч человек.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
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МоскваРоссияПанда КатюшаСергей СобянинМосковский зоопаркОбщество
 
 
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