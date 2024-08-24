https://ria.ru/20240824/panda-1968218295.html

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год - РИА Новости, 24.08.2024

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T12:02

2024-08-24T12:02

2024-08-24T13:28

москва

россия

панда катюша

сергей собянин

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Всенародной любимице - панде Катюше из Московского зоопарка - исполнился год... Детёныш родился весом всего 150 граммов, а сегодня это 38-килограммовый медвежонок. Катюша ловко взбирается по брёвнам, скатывается с горки, пытается повторять всё за мамой Диндин", - написал он. Мэр столицы уточнил, что рождение малышки-панды стало уникальным событием. Это первый случай в России, когда бамбуковые медведи принесли потомство. По словам мэра Москвы, маленькая панда быстро покорила сердца россиян. Чтобы увидеть её, в Московский зоопарк приезжают со всех уголков страны. Каждый день в павильон "Фауна Китая" приходят около 15 тысяч человек. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20240815/katjusha-1966497315.html

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Торт для панды Катюши в честь ее дня рождения Знаменитой панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год. В честь именинницы устанавливают праздничный торт. На празднике присутствует посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. В общем, торт на камеру Катюша есть не стала, а сломала поставленный в вольере игрушечный телевизор и убежала. 2024-08-24T12:02 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, панда катюша, сергей собянин, московский зоопарк, общество