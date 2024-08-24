https://ria.ru/20240824/mural-1968273457.html

Под Калининградом открыли мурал памяти о подвигах русских воинов

Под Калининградом открыли мурал памяти о подвигах русских воинов - РИА Новости, 24.08.2024

Под Калининградом открыли мурал памяти о подвигах русских воинов

Мурал памяти о подвигах русских воинов в Первой мировой войне открылся на стене одного из исторических зданий в городе Черняховске под Калининградом, сообщает... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T19:39

2024-08-24T19:39

2024-08-24T19:39

черняховск

калининградская область

калининград

президентский фонд культурных инициатив

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

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КАЛИНИНГРАД, 24 авг - РИА Новости. Мурал памяти о подвигах русских воинов в Первой мировой войне открылся на стене одного из исторических зданий в городе Черняховске под Калининградом, сообщает пресс-служба правительства региона. "Царские дни" прошли 24 августа и в Черняховске, где состоялось открытие мурала, посвящённого подвигу русских воинов в Первой мировой войне. На мурале запечатлены Князья Крови Императорской Константиновичи – Игорь, Иоанн, Гавриил, принимавшие участие в военных действиях в Восточной Пруссии, а также погибшие во время Первой мировой войны Князь Крови Императорской Олег Константинович и Князь Константин Багратион-Мухранский. Здесь же на фоне знака Российского Общества Красного Креста изображены августейшие сестры милосердия Великая Княгиня Мария Павловна (младшая) и княгиня Елена Петровна Сербская, служившие в подвижном лазарете города в сентябре 1914 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что мурал создан при научном консультировании фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско - Сергиевского просветительского общества". Ранее сообщалось, что цикл культурно-просветительских мероприятий "Царские дни", посвященные воинскому, благотворительному и общественному служению представителей Императорского Дома Романовых, стартовал в пятницу Калининградской области в рамках исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России и мира" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Калининградской области. Центральным событием стала международная научно-практическая конференция "Первая мировая война в исторической памяти и актуальном дискурсе ученых". В рамках международной научно-практической конференции фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" представил передвижную стендовую выставку "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне", подготовленную совместно с Институтом всеобщей истории Российской академии наук. В июле 2024 года выставка экспонировалась в Екатеринбурге и Алапаевске во время проведения международного фестиваля "Царские дни".

https://ria.ru/20240824/festival-1968268210.html

https://ria.ru/20240801/istorik-1963329135.html

черняховск

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черняховск, калининградская область, калининград, президентский фонд культурных инициатив, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук