Под Калининградом открыли мурал памяти о подвигах русских воинов
Под Калининградом открыли мурал о подвигах русских воинов в Первой мировой войне
© Фото : Администрация Черняховского округа/ВКонтактеМурал памяти о подвигах русских воинов в Первой мировой войне открылся в Черняховске под Калининградом
Мурал памяти о подвигах русских воинов в Первой мировой войне открылся в Черняховске под Калининградом
КАЛИНИНГРАД, 24 авг - РИА Новости. Мурал памяти о подвигах русских воинов в Первой мировой войне открылся на стене одного из исторических зданий в городе Черняховске под Калининградом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Царские дни" прошли 24 августа и в Черняховске, где состоялось открытие мурала, посвящённого подвигу русских воинов в Первой мировой войне. На мурале запечатлены Князья Крови Императорской Константиновичи – Игорь, Иоанн, Гавриил, принимавшие участие в военных действиях в Восточной Пруссии, а также погибшие во время Первой мировой войны Князь Крови Императорской Олег Константинович и Князь Константин Багратион-Мухранский. Здесь же на фоне знака Российского Общества Красного Креста изображены августейшие сестры милосердия Великая Княгиня Мария Павловна (младшая) и княгиня Елена Петровна Сербская, служившие в подвижном лазарете города в сентябре 1914 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мурал создан при научном консультировании фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско - Сергиевского просветительского общества".
Ранее сообщалось, что цикл культурно-просветительских мероприятий "Царские дни", посвященные воинскому, благотворительному и общественному служению представителей Императорского Дома Романовых, стартовал в пятницу Калининградской области в рамках исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России и мира" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Калининградской области.
Центральным событием стала международная научно-практическая конференция "Первая мировая война в исторической памяти и актуальном дискурсе ученых".
В рамках международной научно-практической конференции фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" представил передвижную стендовую выставку "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне", подготовленную совместно с Институтом всеобщей истории Российской академии наук. В июле 2024 года выставка экспонировалась в Екатеринбурге и Алапаевске во время проведения международного фестиваля "Царские дни".