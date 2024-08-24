https://ria.ru/20240824/moldavija-1968215911.html

В Молдавии много неравнодушных к героям Великой Отечественной, заявил посол

В Молдавии много неравнодушных к героям Великой Отечественной, заявил посол - РИА Новости, 24.08.2024

В Молдавии много неравнодушных к героям Великой Отечественной, заявил посол

В Молдавии много неравнодушных к жертвенной победе и героям Великой Отечественной войны, а 80-летие освобождения Кишинева стали отмечать уже с марта, заявил РИА РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:32

2024-08-24T11:32

2024-08-24T15:02

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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. В Молдавии много неравнодушных к жертвенной победе и героям Великой Отечественной войны, а 80-летие освобождения Кишинева стали отмечать уже с марта, заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Васнецов. "Сегодня мы видим с вами очень большое шествие людей, неравнодушных к той жертвенной победе, к тем героям, которые дали нам возможность сегодня отмечать этот день. И мы по традиции с коллегами из дипломатического корпуса - посольств Белоруссии и Казахстана, приходим сюда, к центральному мемориалу Кишинёва, чтобы отдать дань памяти погибшим в этой страшной кровопролитной войне, в которой отдали свои жизни многие молдаване", - сказал Васнецов. По его словам, это действительно очень важный и знаковый праздник в истории страны. "И отрадно то, что его начали отмечать уже в марте. Этот год проходит под знаком 80-летия освобождения. И на севере, на юге с марта месяца проходят разные акции, мероприятия, происходят реконструкции памятных мест, мест захоронений", - пояснил посол. В Кишиневе прошел марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Колонна прошла от памятника освобождения Кишинёва до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20240824/kishinev-1968213651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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