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На Украине объявили о национальной катастрофе - РИА Новости, 24.08.2024
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06:19 24.08.2024 (обновлено: 14:47 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/kusch-1968193827.html
На Украине объявили о национальной катастрофе
На Украине объявили о национальной катастрофе - РИА Новости, 24.08.2024
На Украине объявили о национальной катастрофе
За 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T06:19
2024-08-24T14:47
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. За 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой, такое мнение высказал в Facebook* украинский экономист Алексей Кущ."Буквально в три итерации трех поколений за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек. Прежде всего в результате миграции и падения коэффициента фертильности у женщин ниже единицы", — пояснил эксперт.Как напомнил Кущ, в 2023 году на Украине родились 187 тысяч детей, тогда как годом ранее — 230 тысяч детей, что означает падение рождаемости более чем на 30 процентов.Однако, по мнению автора, масштаб катастрофы может быть еще большим. Он не исключил, что в 187 тысяч новорожденных записали всех детей, кому украинские органы регистрации выдали свидетельства о рождении, то есть в эту цифру входят и появившиеся на свет за рубежом, прежде всего в ЕС."Война — национальная трагедия. А демографический кризис — национальная катастрофа. И я не понимаю тех людей, которые не осознали еще эту простую истину", — заключил автор.Ранее в августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского Министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220902/naselenie-1813802818.html
https://ria.ru/20240713/naselenie-1959474352.html
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в мире, здоровье - общество, украина, россия, алексей кущ, евросоюз
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Алексей Кущ, Евросоюз
На Украине объявили о национальной катастрофе

Кущ назвал катастрофой перспективы сокращения населения Украины до 10 миллионов

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. За 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой, такое мнение высказал в Facebook* украинский экономист Алексей Кущ.
"Буквально в три итерации трех поколений за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек. Прежде всего в результате миграции и падения коэффициента фертильности у женщин ниже единицы", — пояснил эксперт.
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Как напомнил Кущ, в 2023 году на Украине родились 187 тысяч детей, тогда как годом ранее — 230 тысяч детей, что означает падение рождаемости более чем на 30 процентов.
Однако, по мнению автора, масштаб катастрофы может быть еще большим. Он не исключил, что в 187 тысяч новорожденных записали всех детей, кому украинские органы регистрации выдали свидетельства о рождении, то есть в эту цифру входят и появившиеся на свет за рубежом, прежде всего в ЕС.
"Война — национальная трагедия. А демографический кризис — национальная катастрофа. И я не понимаю тех людей, которые не осознали еще эту простую истину", — заключил автор.
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Ранее в августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского Министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
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