https://ria.ru/20240824/kitay-1968227726.html

Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре

Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре - РИА Новости, 24.08.2024

Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре, сообщил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:29

2024-08-24T13:29

2024-08-24T13:29

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си цзиньпин

чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре, сообщил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите", - сообщил дипломат, отвечая на вопрос об участии китайского лидера в саммите БРИКС в Казани в октябре.

https://ria.ru/20240723/sotrudnichestvo-1961508123.html

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Дарья Буймова

в мире, китай, казань, россия, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, брикс