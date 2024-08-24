https://ria.ru/20240824/kitay-1968227726.html
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре - РИА Новости, 24.08.2024
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре, сообщил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:29
2024-08-24T13:29
2024-08-24T13:29
в мире
китай
казань
россия
си цзиньпин
чжан ханьхуэй
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891664907_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_a9c067cdce11dc79970da792a520c673.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре, сообщил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите", - сообщил дипломат, отвечая на вопрос об участии китайского лидера в саммите БРИКС в Казани в октябре.
https://ria.ru/20240723/sotrudnichestvo-1961508123.html
китай
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891664907_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_4e5a43e0a1e10b25f5ea7471ca76fe49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, казань, россия, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, брикс
В мире, Китай, Казань, Россия, Си Цзиньпин, Чжан Ханьхуэй, БРИКС
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре
Посол Китая Чжан Ханьхуэй: Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре