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Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре - РИА Новости, 24.08.2024
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13:29 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/kitay-1968227726.html
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре - РИА Новости, 24.08.2024
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре, сообщил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:29
2024-08-24T13:29
в мире
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россия
си цзиньпин
чжан ханьхуэй
брикс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре, сообщил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите", - сообщил дипломат, отвечая на вопрос об участии китайского лидера в саммите БРИКС в Казани в октябре.
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в мире, китай, казань, россия, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, брикс
В мире, Китай, Казань, Россия, Си Цзиньпин, Чжан Ханьхуэй, БРИКС
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре

Посол Китая Чжан Ханьхуэй: Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре

© AP Photo / Themba HadebeПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Themba Hadebe
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре, сообщил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите", - сообщил дипломат, отвечая на вопрос об участии китайского лидера в саммите БРИКС в Казани в октябре.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике
23 июля, 16:13
 
В миреКитайКазаньРоссияСи ЦзиньпинЧжан ХаньхуэйБРИКС
 
 
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