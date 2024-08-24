https://ria.ru/20240824/kennedi-1968188544.html

"Уже был подписан": в США раскрыли, кто сорвал переговоры России и Украины

"Уже был подписан": в США раскрыли, кто сорвал переговоры России и Украины - РИА Новости, 24.08.2024

"Уже был подписан": в США раскрыли, кто сорвал переговоры России и Украины

Британский премьер Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать в 2022 году мирное соглашение, которое было уже якобы подписано обеими сторонами, по... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T03:39

2024-08-24T03:39

2024-08-24T03:39

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

сша

владимир зеленский

борис джонсон

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866602620_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_12a8daaf8c9fda620841670b13085629.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать в 2022 году мирное соглашение, которое было уже якобы подписано обеими сторонами, по указке американского лидера Джо Байдена, с таким утверждением выступил американский политик и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в ходе выступления в штате Аризона, которое опубликовано на его YouTube-канале.“В апреле 2022 г. президент Джо Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил <…> Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной”, – заявил политик.По утверждению Кеннеди, к моменту прекращения переговоров российская сторона уже начала процесс вывода войск.Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".

https://ria.ru/20240816/dzhonson-1966698643.html

https://ria.ru/20240719/tramp--1960848917.html

https://ria.ru/20240823/kennedi-mladshiy-1968170494.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, борис джонсон, джо байден, верховная рада украины, нато