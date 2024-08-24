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"Уже был подписан": в США раскрыли, кто сорвал переговоры России и Украины - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:39 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/kennedi-1968188544.html
"Уже был подписан": в США раскрыли, кто сорвал переговоры России и Украины
"Уже был подписан": в США раскрыли, кто сорвал переговоры России и Украины - РИА Новости, 24.08.2024
"Уже был подписан": в США раскрыли, кто сорвал переговоры России и Украины
Британский премьер Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать в 2022 году мирное соглашение, которое было уже якобы подписано обеими сторонами, по... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T03:39
2024-08-24T03:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
сша
владимир зеленский
борис джонсон
джо байден
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать в 2022 году мирное соглашение, которое было уже якобы подписано обеими сторонами, по указке американского лидера Джо Байдена, с таким утверждением выступил американский политик и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в ходе выступления в штате Аризона, которое опубликовано на его YouTube-канале.“В апреле 2022 г. президент Джо Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил &lt;…&gt; Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной”, – заявил политик.По утверждению Кеннеди, к моменту прекращения переговоров российская сторона уже начала процесс вывода войск.Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
https://ria.ru/20240816/dzhonson-1966698643.html
https://ria.ru/20240719/tramp--1960848917.html
https://ria.ru/20240823/kennedi-mladshiy-1968170494.html
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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, борис джонсон, джо байден, верховная рада украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Джо Байден, Верховная Рада Украины, НАТО
"Уже был подписан": в США раскрыли, кто сорвал переговоры России и Украины

Кеннеди: переговоры России и Украины в 2022 году были сорваны Джо Байденом

© AP Photo / Josh ReynoldsРоберт Ф. Кеннеди — младший объявляет об участии в президентских выборах
Роберт Ф. Кеннеди — младший объявляет об участии в президентских выборах - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Josh Reynolds
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать в 2022 году мирное соглашение, которое было уже якобы подписано обеими сторонами, по указке американского лидера Джо Байдена, с таким утверждением выступил американский политик и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в ходе выступления в штате Аризона, которое опубликовано на его YouTube-канале.
“В апреле 2022 г. президент Джо Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил <…> Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной”, – заявил политик.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Борис Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России
16 августа, 21:34
По утверждению Кеннеди, к моменту прекращения переговоров российская сторона уже начала процесс вывода войск.
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Трамп сможет положить конец конфликту на Украине, заявил Борис Джонсон
19 июля, 22:30
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Трампа
Вчера, 22:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонДжо БайденВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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