"Уже был подписан": в США раскрыли, кто сорвал переговоры России и Украины
Кеннеди: переговоры России и Украины в 2022 году были сорваны Джо Байденом
© AP Photo / Josh ReynoldsРоберт Ф. Кеннеди — младший объявляет об участии в президентских выборах
© AP Photo / Josh Reynolds
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать в 2022 году мирное соглашение, которое было уже якобы подписано обеими сторонами, по указке американского лидера Джо Байдена, с таким утверждением выступил американский политик и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в ходе выступления в штате Аризона, которое опубликовано на его YouTube-канале.
“В апреле 2022 г. президент Джо Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил <…> Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной”, – заявил политик.
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По утверждению Кеннеди, к моменту прекращения переговоров российская сторона уже начала процесс вывода войск.
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".