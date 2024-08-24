https://ria.ru/20240824/durov-1968294496.html
СМИ: власти Франции считают задержанного Дурова причастным к преступлениям
СМИ: власти Франции считают задержанного Дурова причастным к преступлениям - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ: власти Франции считают задержанного Дурова причастным к преступлениям
Основатель Telegram Павел Дуров помещен под стражу после задержания в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, власти Франции считают его причастным к ряду тяжких... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-24T23:56
2024-08-24T23:56
2024-08-25T02:49
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров помещен под стражу после задержания в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, власти Франции считают его причастным к ряду тяжких преступлений, сообщают местные СМИ.По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. Задержание проводили сотрудники транспортной жандармерии.По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Один из источников французских СМИ заявил, что Дуров совершил ошибку, появившись на территории Франции. По его словам, Дуров знал, что является там персоной нон-грата, и избегал тех стран, где Telegram находится под наблюдением.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел дуров, франция, в мире, вконтакте, telegram, париж, задержание павла дурова во франции
Павел Дуров, Франция, В мире, ВКонтакте, Telegram, Париж, Задержание Павла Дурова во Франции
СМИ: власти Франции считают задержанного Дурова причастным к преступлениям
СМИ: Дурова поместили под стражу, его считают причастным к ряду преступлений
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров помещен под стражу после задержания в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, власти Франции считают его причастным к ряду тяжких преступлений, сообщают местные СМИ.
По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана
. Задержание проводили сотрудники транспортной жандармерии.
По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.
Один из источников французских СМИ заявил, что Дуров совершил ошибку, появившись на территории Франции. По его словам, Дуров знал, что является там персоной нон-грата, и избегал тех стран, где Telegram находится под наблюдением.