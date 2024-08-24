https://ria.ru/20240824/durov-1968294496.html

СМИ: власти Франции считают задержанного Дурова причастным к преступлениям

СМИ: власти Франции считают задержанного Дурова причастным к преступлениям - РИА Новости, 25.08.2024

СМИ: власти Франции считают задержанного Дурова причастным к преступлениям

Основатель Telegram Павел Дуров помещен под стражу после задержания в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, власти Франции считают его причастным к ряду тяжких... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-24T23:56

2024-08-24T23:56

2024-08-25T02:49

павел дуров

франция

в мире

вконтакте

telegram

париж

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1920x0_80_0_0_23938084a05a82dfeff568b6a68f1085.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров помещен под стражу после задержания в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, власти Франции считают его причастным к ряду тяжких преступлений, сообщают местные СМИ.По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. Задержание проводили сотрудники транспортной жандармерии.По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Один из источников французских СМИ заявил, что Дуров совершил ошибку, появившись на территории Франции. По его словам, Дуров знал, что является там персоной нон-грата, и избегал тех стран, где Telegram находится под наблюдением.

https://ria.ru/20240825/durov-1968296441.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968296277.html

https://ria.ru/20240825/kriptovalyuta-1968295610.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

павел дуров, франция, в мире, вконтакте, telegram, париж, задержание павла дурова во франции