https://ria.ru/20240824/durov-1968293879.html
Основателя Telegram Дурова задержали во Франции
Основателя Telegram Дурова задержали во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
Основателя Telegram Дурова задержали во Франции
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщили французские СМИ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-24T23:40
2024-08-24T23:40
2024-08-25T02:48
париж
павел дуров
азербайджан
франция
в мире
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_524ff0d56ab459245cddb906a2fb289e.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщили французские СМИ.Уточняется, что это произошло вечером в субботу при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По информации местных СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Позднее стало известно, что предпринимателя поместили под стражу. Как сообщили СМИ, французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram сотрудничать с властями "делает Дурова причастным к ряду преступлений".На фоне задержания Дурова курс его криптовалюты Toncoin падает на 14 процентов.
https://ria.ru/20240809/bolgar-1964925096.html
париж
азербайджан
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_6581a7d7833b40a1d1b088afd9fa1b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, павел дуров, азербайджан, франция, в мире, telegram, задержание павла дурова во франции
Париж, Павел Дуров, Азербайджан, Франция, В мире, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Основателя Telegram Дурова задержали во Франции
Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщили французские СМИ.
Уточняется, что это произошло вечером в субботу при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана
.
По информации местных СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.
Позднее стало известно, что предпринимателя поместили под стражу.
Как сообщили СМИ, французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram сотрудничать с властями "делает Дурова причастным к ряду преступлений".
На фоне задержания Дурова курс его криптовалюты Toncoin падает на 14 процентов.