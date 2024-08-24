https://ria.ru/20240824/durov-1968293879.html

Основателя Telegram Дурова задержали во Франции

Основателя Telegram Дурова задержали во Франции - РИА Новости, 25.08.2024

Основателя Telegram Дурова задержали во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщили французские СМИ. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-24T23:40

2024-08-24T23:40

2024-08-25T02:48

париж

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщили французские СМИ.Уточняется, что это произошло вечером в субботу при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По информации местных СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Позднее стало известно, что предпринимателя поместили под стражу. Как сообщили СМИ, французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram сотрудничать с властями "делает Дурова причастным к ряду преступлений".На фоне задержания Дурова курс его криптовалюты Toncoin падает на 14 процентов.

https://ria.ru/20240809/bolgar-1964925096.html

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