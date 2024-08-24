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Основателя Telegram Дурова задержали во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
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23:40 24.08.2024 (обновлено: 02:48 25.08.2024)
https://ria.ru/20240824/durov-1968293879.html
Основателя Telegram Дурова задержали во Франции
Основателя Telegram Дурова задержали во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
Основателя Telegram Дурова задержали во Франции
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщили французские СМИ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-24T23:40
2024-08-25T02:48
париж
павел дуров
азербайджан
франция
в мире
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщили французские СМИ.Уточняется, что это произошло вечером в субботу при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По информации местных СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Позднее стало известно, что предпринимателя поместили под стражу. Как сообщили СМИ, французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram сотрудничать с властями "делает Дурова причастным к ряду преступлений".На фоне задержания Дурова курс его криптовалюты Toncoin падает на 14 процентов.
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париж, павел дуров, азербайджан, франция, в мире, telegram, задержание павла дурова во франции
Париж, Павел Дуров, Азербайджан, Франция, В мире, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Основателя Telegram Дурова задержали во Франции

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщили французские СМИ.
Уточняется, что это произошло вечером в субботу при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По информации местных СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.
Позднее стало известно, что предпринимателя поместили под стражу.
Как сообщили СМИ, французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram сотрудничать с властями "делает Дурова причастным к ряду преступлений".
На фоне задержания Дурова курс его криптовалюты Toncoin падает на 14 процентов.
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Ирина Болгар: Павел Дуров указан в графе "отец" в документах моих детей
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ПарижПавел ДуровАзербайджанФранцияВ миреTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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