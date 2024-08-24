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Бизнесмен отчитал Столтенберга за слова об Украине

Бизнесмен отчитал Столтенберга за слова об Украине - РИА Новости, 24.08.2024

Бизнесмен отчитал Столтенберга за слова об Украине

Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком осудил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T22:28

2024-08-24T22:28

2024-08-24T22:34

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нато

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком осудил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Германия является "лидером" в плане военной поддержки Украины. Об этом он написал в соцсети X."Германия якобы демонстрирует свое лидерство и является крупнейшим европейском сторонником Украины. Какой позор — Германия поддерживает батальоны нацистов и бандеровцев. Неужели прошлое нас ничему не научило?" — написал Дотком.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240824/bouz-1968283013.html

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в мире, украина, германия, россия, йенс столтенберг, сергей лавров, нато