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Бизнесмен отчитал Столтенберга за слова об Украине - РИА Новости, 24.08.2024
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22:28 24.08.2024 (обновлено: 22:34 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/dotkom-1968289399.html
Бизнесмен отчитал Столтенберга за слова об Украине
Бизнесмен отчитал Столтенберга за слова об Украине - РИА Новости, 24.08.2024
Бизнесмен отчитал Столтенберга за слова об Украине
Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком осудил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T22:28
2024-08-24T22:34
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком осудил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Германия является "лидером" в плане военной поддержки Украины. Об этом он написал в соцсети X."Германия якобы демонстрирует свое лидерство и является крупнейшим европейском сторонником Украины. Какой позор — Германия поддерживает батальоны нацистов и бандеровцев. Неужели прошлое нас ничему не научило?" — написал Дотком.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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в мире, украина, германия, россия, йенс столтенберг, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО
Бизнесмен отчитал Столтенберга за слова об Украине

Бизнесмен Дотком осудил слова Столтенберга о поддержке Украины со стороны ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком осудил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Германия является "лидером" в плане военной поддержки Украины. Об этом он написал в соцсети X.
"Германия якобы демонстрирует свое лидерство и является крупнейшим европейском сторонником Украины. Какой позор — Германия поддерживает батальоны нацистов и бандеровцев. Неужели прошлое нас ничему не научило?" — написал Дотком.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
"Достаточно глупы". На Западе раскрыли, как США используют Украину
Вчера, 21:08
 
В миреУкраинаГерманияРоссияЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТО
 
 
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