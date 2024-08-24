Рейтинг@Mail.ru
Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/borrel-1968275088.html
Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом
Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом - РИА Новости, 24.08.2024
Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом
Позиция главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по России несовместима со здравым смыслом, этот горе-политик живёт войной и злопыхательством, заявил глава... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T19:53
2024-08-24T19:53
в мире
венгрия
россия
украина
жозеп боррель
григорий карасин
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Позиция главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по России несовместима со здравым смыслом, этот горе-политик живёт войной и злопыхательством, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Удивительно метко назвал министр иностранных дел Венгрии Сийярто главу европейской дипломатии Борреля. "Брюссельский Байден" - характеристика, которая понятна и заслуженна", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам Карасина, этот седовласый горе-политик "живёт войной и злопыхательством". "Трудно предположить, кто и чем обидел его в детстве, но его линия поведения несовместима со здравым смыслом", - заключил парламентарий.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, критикуя "детсадовскую" реакцию ЕС на мирную инициативу по Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана, назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "брюссельским Байденом".
https://ria.ru/20240823/borrel-1968056897.html
https://ria.ru/20240822/finlyandiya-1967717670.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, украина, жозеп боррель, григорий карасин, петер сийярто, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Григорий Карасин, Петер Сийярто, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом

Сенатор Карасин: позиция Борреля по России несовместима со здравым смыслом

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Позиция главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по России несовместима со здравым смыслом, этот горе-политик живёт войной и злопыхательством, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
«
"Удивительно метко назвал министр иностранных дел Венгрии Сийярто главу европейской дипломатии Борреля. "Брюссельский Байден" - характеристика, которая понятна и заслуженна", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Боррель признал ЕС частью конфликта на Украине
23 августа, 15:12
По словам Карасина, этот седовласый горе-политик "живёт войной и злопыхательством".
«
"Трудно предположить, кто и чем обидел его в детстве, но его линия поведения несовместима со здравым смыслом", - заключил парламентарий.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, критикуя "детсадовскую" реакцию ЕС на мирную инициативу по Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана, назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "брюссельским Байденом".
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Финляндия отказалась участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии
22 августа, 10:07
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаЖозеп БоррельГригорий КарасинПетер СийяртоЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала