https://ria.ru/20240824/borrel-1968275088.html

Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом

Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом - РИА Новости, 24.08.2024

Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом

Позиция главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по России несовместима со здравым смыслом, этот горе-политик живёт войной и злопыхательством, заявил глава... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T19:53

2024-08-24T19:53

2024-08-24T19:53

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Позиция главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по России несовместима со здравым смыслом, этот горе-политик живёт войной и злопыхательством, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Удивительно метко назвал министр иностранных дел Венгрии Сийярто главу европейской дипломатии Борреля. "Брюссельский Байден" - характеристика, которая понятна и заслуженна", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам Карасина, этот седовласый горе-политик "живёт войной и злопыхательством". "Трудно предположить, кто и чем обидел его в детстве, но его линия поведения несовместима со здравым смыслом", - заключил парламентарий.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, критикуя "детсадовскую" реакцию ЕС на мирную инициативу по Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана, назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "брюссельским Байденом".

https://ria.ru/20240823/borrel-1968056897.html

https://ria.ru/20240822/finlyandiya-1967717670.html

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