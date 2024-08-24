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Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом
Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом - РИА Новости, 24.08.2024
Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом
Позиция главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по России несовместима со здравым смыслом, этот горе-политик живёт войной и злопыхательством, заявил глава... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T19:53
2024-08-24T19:53
2024-08-24T19:53
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Позиция главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по России несовместима со здравым смыслом, этот горе-политик живёт войной и злопыхательством, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Удивительно метко назвал министр иностранных дел Венгрии Сийярто главу европейской дипломатии Борреля. "Брюссельский Байден" - характеристика, которая понятна и заслуженна", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам Карасина, этот седовласый горе-политик "живёт войной и злопыхательством". "Трудно предположить, кто и чем обидел его в детстве, но его линия поведения несовместима со здравым смыслом", - заключил парламентарий.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, критикуя "детсадовскую" реакцию ЕС на мирную инициативу по Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана, назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "брюссельским Байденом".
https://ria.ru/20240823/borrel-1968056897.html
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в мире, венгрия, россия, украина, жозеп боррель, григорий карасин, петер сийярто, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Григорий Карасин, Петер Сийярто, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Карасин назвал позицию Борреля по России несовместимой со здравым смыслом
Сенатор Карасин: позиция Борреля по России несовместима со здравым смыслом