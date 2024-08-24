https://ria.ru/20240824/bespilotniki-1968187570.html
В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадал один человек
В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадал один человек - РИА Новости, 24.08.2024
В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадал один человек
Один человек ранен обломками сбитого украинского дрона в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T03:04
2024-08-24T03:04
2024-08-24T03:05
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один человек ранен обломками сбитого украинского дрона в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев."Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Крупных разрушений на земле нет", - написал Гусев в Telegram-канале.Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадал один человек
Гусев: при падении обломков БПЛА в Воронежской области ранен один человек