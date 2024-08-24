https://ria.ru/20240824/bespilotniki-1968187570.html

В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадал один человек

В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадал один человек - РИА Новости, 24.08.2024

В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадал один человек

Один человек ранен обломками сбитого украинского дрона в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T03:04

2024-08-24T03:04

2024-08-24T03:05

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один человек ранен обломками сбитого украинского дрона в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев."Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Крупных разрушений на земле нет", - написал Гусев в Telegram-канале.Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968185700.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия