https://ria.ru/20240824/azerbaydzhan-1968293565.html
Баку запретит въезд проголосовавшим в ПАСЕ против делегации Азербайджана
Баку запретит въезд проголосовавшим в ПАСЕ против делегации Азербайджана - РИА Новости, 24.08.2024
Баку запретит въезд проголосовавшим в ПАСЕ против делегации Азербайджана
Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон грата республики, до восстановления мандата делегации указанным лицам РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T23:32
2024-08-24T23:32
2024-08-24T23:47
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БАКУ, 24 авг – РИА Новости. Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон грата республики, до восстановления мандата делегации указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана, сообщает руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания депутата немецкого парламента Франка Швабе в адрес Азербайджана.Ранее Швабе раскритиковал Азербайджан и руководство страны."Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон грата. До восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана. Прежде всего хотел бы отметить, что высказывания об Азербайджане и руководстве страны Франка Швабе, чье имя упоминается в ряде случаев коррупции и темных деловых связей, демонстрируют, насколько этот человек является предвзятым, лживым и двуличным политиком", - сказал Гаджизаде.По его словам, "высказывания в адрес политического руководства Азербайджана, являющегося одной из ведущих стран по показателям политической стабильности, экономического развития и прогресса, расцениваются, прежде всего, как предвзятое отношение к успехам страны (Азербайджана – ред.)".В январе азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие и присутствие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Так дипломаты отреагировали на утверждение мониторинговым комитетом ПАСЕ проекта решения, которое предлагает не подтверждать полномочия азербайджанской делегации. Это означает лишение Азербайджана права участвовать в работе ПАСЕ в течение всего 2024 года.
https://ria.ru/20240228/azerbaydzhan-1930026976.html
https://ria.ru/20240201/azerbaydzhan-1924812169.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, баку, парламентская ассамблея совета европы
Азербайджан, Баку, Парламентская ассамблея Совета Европы
Баку запретит въезд проголосовавшим в ПАСЕ против делегации Азербайджана
Въезд в Азербайджан запретят проголосовавшим в ПАСЕ против делегации страны
БАКУ, 24 авг – РИА Новости. Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон грата республики, до восстановления мандата делегации указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана, сообщает руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания депутата немецкого парламента Франка Швабе в адрес Азербайджана.
Ранее Швабе раскритиковал Азербайджан и руководство страны.
«
"Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон грата. До восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана. Прежде всего хотел бы отметить, что высказывания об Азербайджане и руководстве страны Франка Швабе, чье имя упоминается в ряде случаев коррупции и темных деловых связей, демонстрируют, насколько этот человек является предвзятым, лживым и двуличным политиком", - сказал Гаджизаде.
По его словам, "высказывания в адрес политического руководства Азербайджана, являющегося одной из ведущих стран по показателям политической стабильности, экономического развития и прогресса, расцениваются, прежде всего, как предвзятое отношение к успехам страны (Азербайджана – ред.)".
В январе азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие и присутствие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Так дипломаты отреагировали на утверждение мониторинговым комитетом ПАСЕ проекта решения, которое предлагает не подтверждать полномочия азербайджанской делегации. Это означает лишение Азербайджана права участвовать в работе ПАСЕ в течение всего 2024 года.