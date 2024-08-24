https://ria.ru/20240824/azerbaydzhan-1968293565.html

Баку запретит въезд проголосовавшим в ПАСЕ против делегации Азербайджана

Баку запретит въезд проголосовавшим в ПАСЕ против делегации Азербайджана - РИА Новости, 24.08.2024

Баку запретит въезд проголосовавшим в ПАСЕ против делегации Азербайджана

Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон грата республики, до восстановления мандата делегации указанным лицам РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T23:32

2024-08-24T23:32

2024-08-24T23:47

азербайджан

баку

парламентская ассамблея совета европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_d1b66c62f1785b62e643a904eb19c40a.jpg

БАКУ, 24 авг – РИА Новости. Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон грата республики, до восстановления мандата делегации указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана, сообщает руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания депутата немецкого парламента Франка Швабе в адрес Азербайджана.Ранее Швабе раскритиковал Азербайджан и руководство страны."Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон грата. До восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана. Прежде всего хотел бы отметить, что высказывания об Азербайджане и руководстве страны Франка Швабе, чье имя упоминается в ряде случаев коррупции и темных деловых связей, демонстрируют, насколько этот человек является предвзятым, лживым и двуличным политиком", - сказал Гаджизаде.По его словам, "высказывания в адрес политического руководства Азербайджана, являющегося одной из ведущих стран по показателям политической стабильности, экономического развития и прогресса, расцениваются, прежде всего, как предвзятое отношение к успехам страны (Азербайджана – ред.)".В январе азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие и присутствие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Так дипломаты отреагировали на утверждение мониторинговым комитетом ПАСЕ проекта решения, которое предлагает не подтверждать полномочия азербайджанской делегации. Это означает лишение Азербайджана права участвовать в работе ПАСЕ в течение всего 2024 года.

https://ria.ru/20240228/azerbaydzhan-1930026976.html

https://ria.ru/20240201/azerbaydzhan-1924812169.html

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азербайджан, баку, парламентская ассамблея совета европы