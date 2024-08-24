https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968190462.html

Рассекречены детали плана Британии и Франции по достижению краха СССР

Рассекречены детали плана Британии и Франции по достижению краха СССР - РИА Новости, 24.08.2024

Рассекречены детали плана Британии и Франции по достижению краха СССР

Англия и Франция планировали, разбомбив в 1940 году советские нефтепромыслы в Баку, поставить СССР на колени и в конечном счете добиться краха Советского Союза, РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T04:32

2024-08-24T04:32

2024-08-24T04:34

ссср

франция

баку

невилл чемберлен

нато

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Англия и Франция планировали, разбомбив в 1940 году советские нефтепромыслы в Баку, поставить СССР на колени и в конечном счете добиться краха Советского Союза, следует из архивных документов, опубликованных Президентской библиотекой. По сути, Англия, Франция и другие страны Запада тогда действовали так же, как сейчас в рамках НАТО их последователи вынашивают агрессивные планы, заявляя о необходимости нанести стратегическое поражение России. В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, захватить Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив местные советские нефтепромыслы, а также создать "национальное русское правительство". Это решение было принято высшим военным советом - официальным главным органом военного руководства Англии и Франции, его возглавляли премьер-министры обеих стран Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье. Президентской библиотекой опубликованы фрагменты из сборника МИД Германии "Секретные документы французского генштаба" - записка главнокомандующего сухопутными союзными войсками во Франции генерала Мориса Гамелена о планах разрушения советских нефтяных промыслов на Кавказе. Документ, датированный 22 февраля 1940 года, хранится в Российском государственном военном архиве. Гамелен видел целью "лишение России сырья, необходимого для ее экономики, и расшатывание таким образом советской державы". "Военные действия против нефтяных месторождений Кавказа должны иметь целю поражение уязвимых пунктов нефтяной промышленности этого региона", - отмечал Гамелен. Он указывал на нецелесообразность вторжения в СССР на Кавказе по суше. "Наличие различного рода трудностей, вызванных наземной операцией, привело нас, таким образом, к рассмотрению вопроса об ударе по Баку с воздуха", - писал Гамелен. "Учитывая, что Баку является одновременно центром по добыче, хранению и откачке нефти, действия авиации против этого города могли бы иметь целью разрушение или поджог: нефтеперерабатывающих заводов, легко достижимых целей, уязвимых, очень дорогих и очень долгосрочных в восстановлении; резервуаров, также легко достижимых и уязвимых целей; портовых сооружений; железной дороги Баку-Ростов", - указывал генерал. Как отмечал Гамелен, Баку представлял собой в значительной степени самый крупный нефтяной центр Кавказа: "источниками 75% русской нефтяной продукции являются скважины Баку". "Удар по Баку с воздуха, при условии его проведения достаточным количеством самолетов и возможности его повторения для того, чтобы препятствовать восстановлению полученных разрушений, дал бы, таким образом, особенно хорошие результаты", - подчеркивал Гамелен. По его словам, такой удар лишил бы СССР значительной части кавказской нефти, "Москву, использующую почти всю свою нефтяную продукцию для нужд своих моторизованных формирований и сельского хозяйства, и быстро поставил бы Советы в критическое положение". Как отмечал Гамелен, действия против русской нефтяной промышленности на Кавказе представляют для союзников очень большой интерес. "Они позволяют нанести очень серьезный, если не решающий удар по советской военной и экономической организации. По прошествии нескольких месяцев затруднения СССР могли бы стать даже таковыми, что это государство подверглось бы риску полного краха", - указывал Гамелен. Он оценил возможности для бомбардировки по бакинским промыслам. По расчетам, авиаудары планировалось наносить, вылетая с баз в Турции или Иране, Сирии, Ираке, находившихся на расстоянии от 400 до 700 километров от Баку. "Из-за нехватки в нынешней обстановке у нас самолетов этой категории самая большая часть используемых самолетов должна быть поставлена британцами", - отмечал Гамелен. Согласно обнародованным ранее данным, возможность удара с воздуха по нефтяным месторождениям СССР на Кавказе впервые рассматривали во Франции уже в самом начале Второй мировой войны в сентябре 1939 года. Во второй половине января 1940 года премьер Франции Даладье поставил перед военными конкретную задачу ударов с воздуха по кавказским нефтепромыслам. Идею Даладье поддержал британский премьер Чемберлен. Были подготовлены планы внезапного нападения на СССР – английский МА-6 и французский R.I.P. ("Россия. Индустрия. Горючее"), затем объединенные Лондоном и Парижем в план совместной операции "Копье". Нападение на СССР англичане и французы планировали начать с ударов по городам Баку, Грозный, Батуми, Майкоп и Поти. Бомбить объекты на Кавказе и Черноморском побережье должны были девять групп бомбардировщиков с аэродромов Сирии (она тогда была подмандатной территорией Франции) и Турции, с которой англичане планировали договориться. Баку собирались разрушить за 15 дней, Грозный – за 12 дней, Батуми – за полтора дня. Начало операции планировали на 15 мая 1940 года, затем ее сдвинули на июнь 1940-го. Советская разведка своевременно вскрыла планы Англии и Франции. Были приняты срочные меры по укреплению обороноспособности южных рубежей СССР. А затем Лондону и Парижу стало не ударов по Советскому Союзу в связи с военными успехами Германии на западе Европы в 1940 году. А 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки подписали мирный договор. Но сразу после начала Великой Отечественной войны британское военное руководство вернулось к прежней идее. В тот момент английские военные эксперты считали, что СССР продержится против Германии не более полугода, и предлагали уничтожить кавказские нефтепромыслы, чтобы они не попали в руки к гитлеровцам.

https://ria.ru/20240824/britanija-1968189061.html

https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968183140.html

https://ria.ru/20240801/rvio-1963328620.html

https://ria.ru/20240720/rvio-1960859922.html

https://ria.ru/20240623/arkhivy-1954799698.html

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ссср, франция, баку, невилл чемберлен, нато