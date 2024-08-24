https://ria.ru/20240824/almaz-1968260465.html

Размер добытого в Ботсване алмаза удивил президента страны

Размер добытого в Ботсване алмаза удивил президента страны - РИА Новости, 25.08.2024

Размер добытого в Ботсване алмаза удивил президента страны

Президент Ботсваны Мокветси Масиси был шокирован размерами и массой добытого в стране алмаза, ставшего крупнейшим в истории Ботсваны и вторым в мировой истории. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-24T18:01

2024-08-24T18:01

2024-08-25T01:29

ботсвана

юар

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Ботсваны Мокветси Масиси был шокирован размерами и массой добытого в стране алмаза, ставшего крупнейшим в истории Ботсваны и вторым в мировой истории. Ранее пресс-служба канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond Corp. сообщила, что один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов, необработанный камень весом 2 492 карата, был обнаружен рабочими компании в Ботсване. "Что?!" - прокомментировал находку Масиси, когда алмаз был передан ему в руки во время церемонии демонстрации, видео было опубликовано агентством Ассошиэйтед Пресс. По данным агентства, президент Ботсваны сказал, что ему повезло увидеть такое на своем веку. Агентство отметило, что алмазу еще не было дано имя, стоимость камня также будет оценена позже. Ботсвана является одним из крупнейших в мире производителей алмазов, которые выступают ее основным источником дохода. До того, как в четверг было объявлено о находке, самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, добытый Lucara в 2019 году и названный Sewelo. Самый крупный в истории человечества алмаз, названный "Куллинаном" по имени владельца шахты Томаса Куллинана, нашли в ЮАР в 1905 году. Его масса составляла 3106 каратов (или 621 грамм).

https://ria.ru/20240730/cnn-1962871671.html

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юар

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Реакция президента Ботсваны Мокветси Масиси на крупнейший в истории страны добытый алмаз Реакция президента Ботсваны Мокветси Масиси, когда в его руках оказывается крупнейший в истории страны и второй по величине добытый в мире алмаз (2492 карата) 2024-08-24T18:01 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ботсвана, юар, в мире