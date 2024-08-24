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Размер добытого в Ботсване алмаза удивил президента страны - РИА Новости, 25.08.2024
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18:01 24.08.2024 (обновлено: 01:29 25.08.2024)
https://ria.ru/20240824/almaz-1968260465.html
Размер добытого в Ботсване алмаза удивил президента страны
Размер добытого в Ботсване алмаза удивил президента страны - РИА Новости, 25.08.2024
Размер добытого в Ботсване алмаза удивил президента страны
Президент Ботсваны Мокветси Масиси был шокирован размерами и массой добытого в стране алмаза, ставшего крупнейшим в истории Ботсваны и вторым в мировой истории. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-24T18:01
2024-08-25T01:29
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Ботсваны Мокветси Масиси был шокирован размерами и массой добытого в стране алмаза, ставшего крупнейшим в истории Ботсваны и вторым в мировой истории. Ранее пресс-служба канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond Corp. сообщила, что один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов, необработанный камень весом 2 492 карата, был обнаружен рабочими компании в Ботсване. "Что?!" - прокомментировал находку Масиси, когда алмаз был передан ему в руки во время церемонии демонстрации, видео было опубликовано агентством Ассошиэйтед Пресс. По данным агентства, президент Ботсваны сказал, что ему повезло увидеть такое на своем веку. Агентство отметило, что алмазу еще не было дано имя, стоимость камня также будет оценена позже. Ботсвана является одним из крупнейших в мире производителей алмазов, которые выступают ее основным источником дохода. До того, как в четверг было объявлено о находке, самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, добытый Lucara в 2019 году и названный Sewelo. Самый крупный в истории человечества алмаз, названный "Куллинаном" по имени владельца шахты Томаса Куллинана, нашли в ЮАР в 1905 году. Его масса составляла 3106 каратов (или 621 грамм).
https://ria.ru/20240730/cnn-1962871671.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
Реакция президента Ботсваны Мокветси Масиси на крупнейший в истории страны добытый алмаз
Реакция президента Ботсваны Мокветси Масиси, когда в его руках оказывается крупнейший в истории страны и второй по величине добытый в мире алмаз (2492 карата)
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ботсвана, юар, в мире
Ботсвана, ЮАР, В мире
Размер добытого в Ботсване алмаза удивил президента страны

Президента Ботсваны удивили размеры добытого в стране алмаза в 2 492 карата

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Ботсваны Мокветси Масиси был шокирован размерами и массой добытого в стране алмаза, ставшего крупнейшим в истории Ботсваны и вторым в мировой истории.
Ранее пресс-служба канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond Corp. сообщила, что один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов, необработанный камень весом 2 492 карата, был обнаружен рабочими компании в Ботсване.
Рабочий нашел алмаз весом 19,22 карата в Индии - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
СМИ сообщили о неожиданной находке в Индии
30 июля, 11:20
"Что?!" - прокомментировал находку Масиси, когда алмаз был передан ему в руки во время церемонии демонстрации, видео было опубликовано агентством Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, президент Ботсваны сказал, что ему повезло увидеть такое на своем веку. Агентство отметило, что алмазу еще не было дано имя, стоимость камня также будет оценена позже.
Ботсвана является одним из крупнейших в мире производителей алмазов, которые выступают ее основным источником дохода. До того, как в четверг было объявлено о находке, самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, добытый Lucara в 2019 году и названный Sewelo.
Самый крупный в истории человечества алмаз, названный "Куллинаном" по имени владельца шахты Томаса Куллинана, нашли в ЮАР в 1905 году. Его масса составляла 3106 каратов (или 621 грамм).
Алмаз - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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