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Биография Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк: биография, личная жизнь, даты рождения и смерти, фото

Биография Анастасии Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:01

2024-08-23T11:01

2024-08-23T11:03

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни.Ранние годыАнастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать, народная артистка РФ Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был режиссером, директором телеканала, членом Академии телевидения РФ. В школьные годы Анастасия Заворотнюк танцевала в ансамбле "Лотос", занималась музыкой. ОбразованиеС 1988 по 1989 год училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института имени С. М. Кирова (сейчас Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева). В 1993 году окончила Школу-студию МХАТ, курс Авангарда Леонтьева. КарьераВ 1993-2004 годах Анастасия Заворотнюк была актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова (сейчас Московский театр Олега Табакова). В театре Заворотнюк играла в постановках "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и др. Актриса также была занята в постановках Театра Антона Чехова "Ужин с дураком" и "Все как у людей". В кино Заворотнюк дебютировала в 1991 году в главной роли в фильме Тамары Павлюченко "Машенька" по роману Владимира Набокова. Затем она снялась в картинах "Лихая парочка" (1993) и "Наследник" (2001). "Моя прекрасная няня"Известность актрисе принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале "Моя прекрасная няня" (2004-2008 годы), снятом по мотивам американского сериала "Няня". Первые шесть сезонов сериала транслировались на телеканале СТС с 27 сентября 2004 по 12 октября 2006 года, седьмой сезон с частично оригинальным сценарием показывали с 9 ноября 2008 года по 1 января 2009-го.Заворотнюк пригласили на прослушивание, она записала видеопробу — и случилось мгновенное попадание в персонажа. Характерный провинциальный говорок актриса "подсмотрела" у одной из коллег.Сериал получил две премии ТЭФИ-2005 (в категории "Исполнительница женской роли в телевизионном фильме/сериале" ее получила Анастасия Заворотнюк), а также был номинирован на премию ТЭФИ-2009.Прочие проекты в киноОна также сыграла главные роли в фильмах "Код апокалипсиса" (2007), "Шекспиру и не снилось" (2007), "Неидеальная женщина" (2008), "Артефакт" (2009), "Дом на краю" (2011), "Жених по объявлению" (2011), "Мамы" (2011, 2014), "Хозяйка "Белых ночей" (2012), сериалах "Арманда О" (2010), "Охота на гауляйтера" (2012), "Не плачь по мне, Аргентина!" (2012-2013), "Я больше не боюсь" (2014), "Чужая милая" (2015), "Отдел" (2015). Среди последних работ Анастасии Заворотнюк были роли в сериалах "Любовь и море" (2016), "Провокатор" (2016-2017), "Проклятие спящих" (2017), "Каспий-24" (2017), "Между нами, девочками. Продолжение" (2018).Всего в кино и на телевидении актриса сыграла свыше около 40 ролей. Проекты на телевидениеАктриса работала на телевидении во многих проектах в качестве телеведущей. В 2005 году она стала ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. Вела также программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", Брачные игры", "Новогодний миллиард" и др. НаградыЗа роль в сериале "Моя прекрасная няня" она была отмечена премиями "ТЭФИ" (2005) и "Золотой Остап" (2005), "Женщина года Glamour 2005" в номинации "Лучшая телевизионная актриса" и др. В 2007 году Заворотнюк получила премию ФСБ за роль в фильме "Код апокалипсиса". В 2006 году Анастасия Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2006 году Анастасия Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".Личная жизньАктриса была дважды замужем. Первым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. От этого брака у актрисы родились двое детей – дочь Анна и сын Майкл. Второй муж – фигурист Петр Чернышов. В 2018 году у пары родилась дочь Мила. Болезнь и смертьВ августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы. После этого Заворотнюк перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. 30 мая 2024 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни. По предварительным данным, актрису Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949313998.html

https://radiosputnik.ru/20240530/zavorotnyuk-1949352787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

справки, олег табаков, петр чернышев, театр антона чехова, матросская тишина, анастасия заворотнюк, кино, шоу-бизнес, стс (телеканал), онкология