https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949272423.html

Умерла Анастасия Заворотнюк

Умерла Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024

Умерла Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни, сообщили на ее странице в соцсетях. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:13

2024-05-30T09:13

2024-05-30T19:52

анастасия заворотнюк

культура

культура

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/21/1558672177_0:382:2048:1533_1920x0_80_0_0_77e4cc0d9ee8ceba03fe11ebd09575d4.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни, сообщили на ее странице в соцсетях."Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя", — говорится в ее аккаунте в Instagram*.О месте и времени прощания сообщат дополнительно.Актрисе было 53 года, наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Моя прекрасная няня". Также Заворотнюк сыграла в таких фильмах, как "Код апокалипсиса", "Шекспиру и не снилось", "Наследник".В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что артистке диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, но затем подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы.После этого Заворотнюк перестала вести соцсети и появляться на светских мероприятиях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949313998.html

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анастасия заворотнюк, культура, россия