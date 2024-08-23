Жестянников: столичные врачи будут принимать вологодских пациентов
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фотохост-агентство РИА Новости
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Врачи из столичных клиник два раза в год будут принимать пациентов Вологодской области, заявил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
"Мы не первый раз приезжаем в Вологду с такими долгосрочными командировками. Достаточно отлажено взаимодействие на всех уровнях, в том числе и с департаментом здравоохранения. Программа эта очень необходима пациентам, потому что делает доступней и ближе высокотехнологичную медицинскую помощь. Самое главное, чтобы пациент уже был осмотрен местными специалистами, и был поставлен диагноз, который был бы совершенно понятен нам, и позволил определиться с тактикой лечения", - рассказал заведующий отделением кардиохирургии клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Максим Каменских, его слова приводит пресс-служба Заксобрания Вологодской области.
Эта программа - одно из ключевых мероприятий проекта врио губернатора Георгия Филимонова "Шаг к здоровью". В его рамках более 22 тысяч вологжан уже получили консультации. Некоторые из них были направлены на прием к столичным экспертам, которые в течение нескольких дней работали на четырех площадках в Череповце, Тотьме, Великом Устюге и Вологде.
"Мы развиваем нашу медицину по всем направлениям. Усиливаем первичное звено - это программа губернатора "Сельский ФАП. Кадровая составляющая – филиал ярославского университета. Что касается высокотехнологичной помощи, то договорились, что два раза в год разные специалисты по запросам наших медицинских учреждений будут приезжать в Вологодскую область и принимать пациентов - помогать в постановке диагнозов и маршрутизировать в свои клиники. Эту работу мы переводим в систему", - цитирует пресс-служба вологодского Заксобрания Жестянникова.
По итогам этой командировки столичные специалисты планирую принять порядка полутора тысяч пациентов, из них более 50% продолжат лечение в Санкт-Петербурге по квотам и в рамках программы ОМС.