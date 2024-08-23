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Жестянников: столичные врачи будут принимать вологодских пациентов - РИА Новости, 23.08.2024
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Вологодская область
 
15:11 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/vrachi-1968056421.html
Жестянников: столичные врачи будут принимать вологодских пациентов
Жестянников: столичные врачи будут принимать вологодских пациентов - РИА Новости, 23.08.2024
Жестянников: столичные врачи будут принимать вологодских пациентов
Врачи из столичных клиник два раза в год будут принимать пациентов Вологодской области, заявил председатель Законодательного Собрания региона Сергей... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:11
2024-08-23T15:11
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вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
санкт-петербургский государственный университет
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Врачи из столичных клиник два раза в год будут принимать пациентов Вологодской области, заявил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Заявление прозвучало по итогам встречи со специалистами клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ, которые в пятницу работают в Вологде. Это несколько специалистов высочайшего уровня - кардиолог, аритмолог, травматолог-ортопед, нейрохирург, уролог и отоларинголог. "Мы не первый раз приезжаем в Вологду с такими долгосрочными командировками. Достаточно отлажено взаимодействие на всех уровнях, в том числе и с департаментом здравоохранения. Программа эта очень необходима пациентам, потому что делает доступней и ближе высокотехнологичную медицинскую помощь. Самое главное, чтобы пациент уже был осмотрен местными специалистами, и был поставлен диагноз, который был бы совершенно понятен нам, и позволил определиться с тактикой лечения", - рассказал заведующий отделением кардиохирургии клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Максим Каменских, его слова приводит пресс-служба Заксобрания Вологодской области. Эта программа - одно из ключевых мероприятий проекта врио губернатора Георгия Филимонова "Шаг к здоровью". В его рамках более 22 тысяч вологжан уже получили консультации. Некоторые из них были направлены на прием к столичным экспертам, которые в течение нескольких дней работали на четырех площадках в Череповце, Тотьме, Великом Устюге и Вологде. "Мы развиваем нашу медицину по всем направлениям. Усиливаем первичное звено - это программа губернатора "Сельский ФАП. Кадровая составляющая – филиал ярославского университета. Что касается высокотехнологичной помощи, то договорились, что два раза в год разные специалисты по запросам наших медицинских учреждений будут приезжать в Вологодскую область и принимать пациентов - помогать в постановке диагнозов и маршрутизировать в свои клиники. Эту работу мы переводим в систему", - цитирует пресс-служба вологодского Заксобрания Жестянникова. По итогам этой командировки столичные специалисты планирую принять порядка полутора тысяч пациентов, из них более 50% продолжат лечение в Санкт-Петербурге по квотам и в рамках программы ОМС.
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вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, санкт-петербургский государственный университет, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов, Санкт-Петербургский государственный университет, Законодательное Собрание Вологодской области

Жестянников: столичные врачи будут принимать вологодских пациентов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Врачи из столичных клиник два раза в год будут принимать пациентов Вологодской области, заявил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Заявление прозвучало по итогам встречи со специалистами клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ, которые в пятницу работают в Вологде. Это несколько специалистов высочайшего уровня - кардиолог, аритмолог, травматолог-ортопед, нейрохирург, уролог и отоларинголог.
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"Мы не первый раз приезжаем в Вологду с такими долгосрочными командировками. Достаточно отлажено взаимодействие на всех уровнях, в том числе и с департаментом здравоохранения. Программа эта очень необходима пациентам, потому что делает доступней и ближе высокотехнологичную медицинскую помощь. Самое главное, чтобы пациент уже был осмотрен местными специалистами, и был поставлен диагноз, который был бы совершенно понятен нам, и позволил определиться с тактикой лечения", - рассказал заведующий отделением кардиохирургии клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Максим Каменских, его слова приводит пресс-служба Заксобрания Вологодской области.
Эта программа - одно из ключевых мероприятий проекта врио губернатора Георгия Филимонова "Шаг к здоровью". В его рамках более 22 тысяч вологжан уже получили консультации. Некоторые из них были направлены на прием к столичным экспертам, которые в течение нескольких дней работали на четырех площадках в Череповце, Тотьме, Великом Устюге и Вологде.
"Мы развиваем нашу медицину по всем направлениям. Усиливаем первичное звено - это программа губернатора "Сельский ФАП. Кадровая составляющая – филиал ярославского университета. Что касается высокотехнологичной помощи, то договорились, что два раза в год разные специалисты по запросам наших медицинских учреждений будут приезжать в Вологодскую область и принимать пациентов - помогать в постановке диагнозов и маршрутизировать в свои клиники. Эту работу мы переводим в систему", - цитирует пресс-служба вологодского Заксобрания Жестянникова.
По итогам этой командировки столичные специалисты планирую принять порядка полутора тысяч пациентов, из них более 50% продолжат лечение в Санкт-Петербурге по квотам и в рамках программы ОМС.
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Вологодская областьВологодская областьВологдаЧереповецГеоргий ФилимоновСанкт-Петербургский государственный университетЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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