https://ria.ru/20240823/vrachi-1968056421.html

Жестянников: столичные врачи будут принимать вологодских пациентов

Жестянников: столичные врачи будут принимать вологодских пациентов - РИА Новости, 23.08.2024

Жестянников: столичные врачи будут принимать вологодских пациентов

Врачи из столичных клиник два раза в год будут принимать пациентов Вологодской области, заявил председатель Законодательного Собрания региона Сергей... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:11

2024-08-23T15:11

2024-08-23T15:11

вологодская область

вологодская область

вологда

череповец

георгий филимонов

санкт-петербургский государственный университет

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Врачи из столичных клиник два раза в год будут принимать пациентов Вологодской области, заявил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Заявление прозвучало по итогам встречи со специалистами клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ, которые в пятницу работают в Вологде. Это несколько специалистов высочайшего уровня - кардиолог, аритмолог, травматолог-ортопед, нейрохирург, уролог и отоларинголог. "Мы не первый раз приезжаем в Вологду с такими долгосрочными командировками. Достаточно отлажено взаимодействие на всех уровнях, в том числе и с департаментом здравоохранения. Программа эта очень необходима пациентам, потому что делает доступней и ближе высокотехнологичную медицинскую помощь. Самое главное, чтобы пациент уже был осмотрен местными специалистами, и был поставлен диагноз, который был бы совершенно понятен нам, и позволил определиться с тактикой лечения", - рассказал заведующий отделением кардиохирургии клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Максим Каменских, его слова приводит пресс-служба Заксобрания Вологодской области. Эта программа - одно из ключевых мероприятий проекта врио губернатора Георгия Филимонова "Шаг к здоровью". В его рамках более 22 тысяч вологжан уже получили консультации. Некоторые из них были направлены на прием к столичным экспертам, которые в течение нескольких дней работали на четырех площадках в Череповце, Тотьме, Великом Устюге и Вологде. "Мы развиваем нашу медицину по всем направлениям. Усиливаем первичное звено - это программа губернатора "Сельский ФАП. Кадровая составляющая – филиал ярославского университета. Что касается высокотехнологичной помощи, то договорились, что два раза в год разные специалисты по запросам наших медицинских учреждений будут приезжать в Вологодскую область и принимать пациентов - помогать в постановке диагнозов и маршрутизировать в свои клиники. Эту работу мы переводим в систему", - цитирует пресс-служба вологодского Заксобрания Жестянникова. По итогам этой командировки столичные специалисты планирую принять порядка полутора тысяч пациентов, из них более 50% продолжат лечение в Санкт-Петербурге по квотам и в рамках программы ОМС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, санкт-петербургский государственный университет, законодательное собрание вологодской области