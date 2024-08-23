https://ria.ru/20240823/volgograd-1968179371.html

В ИК-19 под Волгоградом не хватает 22% сотрудников, сообщили в ОНК

В ИК-19 под Волгоградом не хватает 22% сотрудников, сообщили в ОНК - РИА Новости, 23.08.2024

В ИК-19 под Волгоградом не хватает 22% сотрудников, сообщили в ОНК

В колонии под Волгоградом, где в пятницу захватили заложников, не хватает 22% сотрудников, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:40

2024-08-23T23:40

2024-08-23T23:40

происшествия

россия

волгоград

москва

алексей мельников

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

онк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В колонии под Волгоградом, где в пятницу захватили заложников, не хватает 22% сотрудников, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников. "По моей информации, ИК-19 не доукомплектована личным составом (сотрудниками) на, примерно, 22%. Конкретную цифру по этой колонии назвать не могу, но общая нехватка по региону, на данный момент, чуть больше 1000 сотрудников, что составляет почти четверть от штатного расписания территориального органа ФСИН России", - написал Мельников в своем Telegram-канале. Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20240823/operatsiya-1968163060.html

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происшествия, россия, волгоград, москва, алексей мельников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк, следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии