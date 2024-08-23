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Трамп раскритиковал программную речь Харрис - РИА Новости, 23.08.2024
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07:40 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/tramp-1967940686.html
Трамп раскритиковал программную речь Харрис
Трамп раскритиковал программную речь Харрис - РИА Новости, 23.08.2024
Трамп раскритиковал программную речь Харрис
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал программную речь кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис, которая не упомянула РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:40
2024-08-23T07:40
в мире
украина
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
сша
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал программную речь кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис, которая не упомянула актуальные, по его мнению, темы. В ночь на пятницу Харрис выступала на общенациональном съезде Демократической партии, в ходе которого дала формальное согласие участвовать в президентской гонке. "Она не упомянула Китай, не упомянула фрекинг (гидравлический разрыв пласта - ред.), не упомянула энергетику, не упомянула Россию и Украину, не упомянула главные темы дня, которые разрушают нашу страну. Под их руководством в США 60 миллионов человек живут в нищете, а она даже не говорит о них", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как подсчитал корреспондент РИА Новости, Харрис в своей программной речи, которая заняла около 40 минут, лишь одну минуту посвятила конфликту на Украине.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
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в мире, украина, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Украина, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, США
Трамп раскритиковал программную речь Харрис

Трамп раскритиковал речь Харрис за отсутствие тем России, китая и нищеты граждан

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал программную речь кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис, которая не упомянула актуальные, по его мнению, темы.
В ночь на пятницу Харрис выступала на общенациональном съезде Демократической партии, в ходе которого дала формальное согласие участвовать в президентской гонке.
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"Она не упомянула Китай, не упомянула фрекинг (гидравлический разрыв пласта - ред.), не упомянула энергетику, не упомянула Россию и Украину, не упомянула главные темы дня, которые разрушают нашу страну. Под их руководством в США 60 миллионов человек живут в нищете, а она даже не говорит о них", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как подсчитал корреспондент РИА Новости, Харрис в своей программной речи, которая заняла около 40 минут, лишь одну минуту посвятила конфликту на Украине.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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В миреУкраинаКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024США
 
 
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