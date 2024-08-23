Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
Фигурант дела "Крокуса" Шарипзода частично признал вину в содействии теракту
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыМухаммад Зоир Шарипзода в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Мухаммад Зоир Шарипзода в суде. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния", - указано в материале.
Шарипзода – уроженец Таджикистана, из 12 фигурантов дела о совершении теракта или содействии его совершению он был задержан 11-м.
До этого частично признали вину Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, также обвиняемые в содействии терроризму.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.