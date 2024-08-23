https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html

Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - РИА Новости, 23.08.2024

Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, следует из материалов дела, имеющихся в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T04:07

2024-08-23T04:07

2024-08-23T04:07

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

таджикистан

красногорск

москва

крокус сити холл

крокус

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния", - указано в материале. Шарипзода – уроженец Таджикистана, из 12 фигурантов дела о совершении теракта или содействии его совершению он был задержан 11-м. До этого частично признали вину Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, также обвиняемые в содействии терроризму. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240819/dolgi-1966966426.html

https://ria.ru/20240816/krokus-1966594284.html

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красногорск

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