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Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - РИА Новости, 23.08.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:07 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - РИА Новости, 23.08.2024
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, следует из материалов дела, имеющихся в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T04:07
2024-08-23T04:07
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
таджикистан
красногорск
москва
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния", - указано в материале. Шарипзода – уроженец Таджикистана, из 12 фигурантов дела о совершении теракта или содействии его совершению он был задержан 11-м. До этого частично признали вину Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, также обвиняемые в содействии терроризму. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
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происшествия, таджикистан, красногорск, москва, крокус сити холл, крокус, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Таджикистан, Красногорск, Москва, Крокус Сити Холл, Крокус, Россия
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Фигурант дела "Крокуса" Шарипзода частично признал вину в содействии теракту

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыМухаммад Зоир Шарипзода в суде
Мухаммад Зоир Шарипзода в суде - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Мухаммад Зоир Шарипзода в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния", - указано в материале.
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Шарипзода – уроженец Таджикистана, из 12 фигурантов дела о совершении теракта или содействии его совершению он был задержан 11-м.
До этого частично признали вину Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, также обвиняемые в содействии терроризму.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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16 августа, 13:57
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияТаджикистанКрасногорскМоскваКрокус Сити ХоллКрокусРоссия
 
 
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