https://ria.ru/20240823/ssha-1968076566.html

США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России

США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России - РИА Новости, 23.08.2024

США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России

США добавили в список экспортного контроля свыше 60 юрлиц из РФ, 42 китайских организации и 11 иранских, следует из документа министерства торговли,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:05

2024-08-23T16:05

2024-08-23T16:19

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США добавили в список экспортного контроля свыше 60 юрлиц из РФ, 42 китайских организации и 11 иранских, следует из документа министерства торговли, опубликованного в федеральном регистре.Как уточняется в документе, в списки экспортного контроля добавлены 64 организации из РФ, ведомство указывает, что одно из юрлиц зарегистрировано в Крыму, который США не признают российским, 42 - из Китая, 11 - из Ирана, по одной организации из Канады Кипра, Киргизии, Казахстана, Украины и ОАЭ, восемь турецких фирм."Организации были определены правительством США как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в документе.В документе поясняется, что часть компаний добавлены в списки за "передачу американских компонентов от лица российских структур, которые подверглись санкциям".

https://ria.ru/20240822/sanktsii-1967861631.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, в мире