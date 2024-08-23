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США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России - РИА Новости, 23.08.2024
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16:05 23.08.2024 (обновлено: 16:19 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ssha-1968076566.html
США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России
США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России - РИА Новости, 23.08.2024
США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России
США добавили в список экспортного контроля свыше 60 юрлиц из РФ, 42 китайских организации и 11 иранских, следует из документа министерства торговли,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:05
2024-08-23T16:19
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США добавили в список экспортного контроля свыше 60 юрлиц из РФ, 42 китайских организации и 11 иранских, следует из документа министерства торговли, опубликованного в федеральном регистре.Как уточняется в документе, в списки экспортного контроля добавлены 64 организации из РФ, ведомство указывает, что одно из юрлиц зарегистрировано в Крыму, который США не признают российским, 42 - из Китая, 11 - из Ирана, по одной организации из Канады Кипра, Киргизии, Казахстана, Украины и ОАЭ, восемь турецких фирм."Организации были определены правительством США как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в документе.В документе поясняется, что часть компаний добавлены в списки за "передачу американских компонентов от лица российских структур, которые подверглись санкциям".
https://ria.ru/20240822/sanktsii-1967861631.html
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США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России

США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России и 42 из КНР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США добавили в список экспортного контроля свыше 60 юрлиц из РФ, 42 китайских организации и 11 иранских, следует из документа министерства торговли, опубликованного в федеральном регистре.
Как уточняется в документе, в списки экспортного контроля добавлены 64 организации из РФ, ведомство указывает, что одно из юрлиц зарегистрировано в Крыму, который США не признают российским, 42 - из Китая, 11 - из Ирана, по одной организации из Канады Кипра, Киргизии, Казахстана, Украины и ОАЭ, восемь турецких фирм.
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"Организации были определены правительством США как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в документе.
В документе поясняется, что часть компаний добавлены в списки за "передачу американских компонентов от лица российских структур, которые подверглись санкциям".
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